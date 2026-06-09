Trump objavio udarnu vijest s Bliskog istoka: 'Naša velika vojska me obavijestila, morat ćemo odgovoriti na napad'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran srušio američki vojni helikopter Apache tijekom patrolne misije iznad Hormuškog tjesnaca te poručio da će Sjedinjene Američke Države morati odgovoriti na taj napad. – Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših iznimno sofisticiranih helikoptera Apache dok je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca. U helikopteru su bila dva pilota i obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak, Sjedinjene Države moraju, po nužnosti, odgovoriti na ovaj napad – napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Prema informacijama koje prenosi CNN, helikopter se srušio uz obalu Omana. Dva člana posade spasio je američki besposadni pomorski dron. CNN navodi da je riječ o prvom izgubljenom helikopteru Apache otkako je započeo sukob između Sjedinjenih Država i Irana.

Trumpova objava uslijedila je nekoliko minuta nakon što je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio Washington da ne odustaje od svojih obveza u diplomatskim pregovorima. – Preferiramo jezik diplomacije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije. Prekršite svoje obveze i prijeći ćemo na ono što najbolje znamo – poručio je Ghalibaf u objavi na platformi X. Kako navodi CNN, Ghalibaf je jedan od ključnih pregovarača u razgovorima o prekidu vatre.