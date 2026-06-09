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NAJAVIO ODMAZDU

Trump objavio udarnu vijest s Bliskog istoka: 'Naša velika vojska me obavijestila, morat ćemo odgovoriti na napad'

Trump
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
09.06.2026.
u 19:19

Trumpova objava uslijedila je nekoliko minuta nakon što je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio Washington da ne odustaje od svojih obveza u diplomatskim pregovorima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran srušio američki vojni helikopter Apache tijekom patrolne misije iznad Hormuškog tjesnaca te poručio da će Sjedinjene Američke Države morati odgovoriti na taj napad. – Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših iznimno sofisticiranih helikoptera Apache dok je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca. U helikopteru su bila dva pilota i obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak, Sjedinjene Države moraju, po nužnosti, odgovoriti na ovaj napad – napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Prema informacijama koje prenosi CNN, helikopter se srušio uz obalu Omana. Dva člana posade spasio je američki besposadni pomorski dron. CNN navodi da je riječ o prvom izgubljenom helikopteru Apache otkako je započeo sukob između Sjedinjenih Država i Irana.

Trumpova objava uslijedila je nekoliko minuta nakon što je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio Washington da ne odustaje od svojih obveza u diplomatskim pregovorima. – Preferiramo jezik diplomacije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije. Prekršite svoje obveze i prijeći ćemo na ono što najbolje znamo – poručio je Ghalibaf u objavi na platformi X. Kako navodi CNN, Ghalibaf je jedan od ključnih pregovarača u razgovorima o prekidu vatre.

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Ključne riječi
Iran Donald Trump Rat u Iranu

Komentara 7

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AS
Asus
19:40 09.06.2026.

Njegovo amatersko vođenje politike dovelo je do toga da ga ni saveznici ni protivnici ne shvaćaju ozbiljno. Odluke mijenja češće nego čarape.

AN
Anton20
20:04 09.06.2026.

Bolesni idiote.

Avatar Navrdeda
Navrdeda
19:29 09.06.2026.

Jadni tramp. Upao u tuđe dvorište pa hođe da zavodi red. Povijest mu slaba strana. Sa Persijancima se ne možeš igrati oružjem.

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