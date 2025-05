Trump diže porez bogatima i krši republikansko pravilo staro desetljećima

Američki mediji prenose informaciju prema kojoj Donald Trump namjerava najvišu stopu poreza od 37 posto podići na 39,6 posto. Ona se odnosi na one s najvišim primanjima od dva i pol milijuna dolara godišnje. Navodno je Trump zvao predsjedavajućeg Kongresa Mikea Johnsona u srijedu da potakne odluku o podizanju poreza na najbogatije Amerikance, ali i onu od dokidanju uredbe iz 2017. godine kojom je omogućeno smanjenje poreza poslovnim i osobnim subjektima za otvaranje novih mjesta. Umjesto toga bi se ukinuli porezi na napojnice, prekovremene sate i socijalnu pomoć, a da se time ne doprinosi na nacionalni dug koji iznosi 36 bilijuna dolara. Planira se da bi republikanci taj zakon mogli donijeti do 26. svibnja kada je američki Dan sjećanja, no isto se tako piše kako Trump ima pritisak i od svoje izborne baze da se oporezuje bogate. Time se namjerava namaknuti novac za jače smanjenje poreza na prihode srednje i radničke klase te zaštititi zdravstveni sustav.

Ipak, Scott Bessent, ministar financija prošlog je tjedna rekao novinarima kako je takva ideja isključena s čime se slažu i drugi vodeći republikanci. Bio bi to oštar zaokret na početnu ideju prema kojoj bi se smanjila sredstva za Medicaid, program zdravstva za one slabijih prihoda, kao što bi se ukinule i olakšice za zaštitu okoliša. Za ovo sve postoji i konkretan razlog, a to je da Trumpova administracija nije uspjela pronaći način kako smanjiti državnu potrošnju za dva bilijuna dolara kroz sljedeće desetljeće te tako održati spomenute porezne olakšice koje je sam Trump donio 2017. godine. I sada se ide na dodatno oporezivanje bogatih kako bi se nadoknadila nemogućnost smanjenja potrošnje. Najavljeno je iz senatskog odbora za poreznu politiku da bi oni podržali rezanje poreznih mogućnosti koje koriste bogatima u nekom budućem zakonu. Mediji se zatim prisjećaju jednog nedavnog intervjua, onog koji je Trump dao Timeu.

- Zapravo mi se jako sviđa taj koncept. Ne želim da se to politički iskoristi protiv mene, jer sam vidio ljude kako gube izbore za manje, posebno s lažnim vijestima, rekao je Trump koji je očito svjestan da se sprema napasti republikansku svetu kravu jer već desetljećima ta sada vladajuća američka politička opcija brani bilo kakvo podizanje poreza, pogotovo ne bogatima. No, na ubijanje svetih krava već se američki predsjednik vjerojatno i navikao. Ideja nije njegova, u stvari. Podsjeća se kako je sam prijedlog zamisao konzervativnog think-tanka American Compass, koji je u bijeloj knjizi iz lipnja 2024. predložio povećanje poreza za bogate kako bi se otplatio američki nacionalni dug.

- Birači i baza Republikanske stranke se mijenjaju, rekao je Oren Cass, osnivač American Compassa, za Atlantic u travnju. Produljenje Trumpovih poreznih olakšica iz 2017. jednostavnim dodavanjem 5 bilijuna dolara američkom nacionalnom dugu bilo bi, Cassovim riječima, „jadno, sramotno i otvoreno varanje“. To se citira u jednoj Guardianovoj analizi koja upućuje i na još jednog republikanskog jastreba sa sličnim idejama. A to je Steve Bannon koji, poput Cassa, dugo brine o kontradikciji između populističkog stava pokreta Maga i njegovog upravljanja usmjerenog na preraspodjelu prema gore. - Ovo je preusmjeravanje tipa 1932., ako ovo napravimo kako treba. Morate razbiti taj način razmišljanja da su otkupi dionica u redu, da je kroni kapitalizam u redu i da su porezne olakšice za korporacije u redu, a onda ćete propustiti jedinstven trenutak u povijesti, rekao je Bannon.