Trumpu uskoro stiže novi prijevoz? Krenulo testiranje luksuznog zrakoplova kojeg je dobio na poklon

Počelo je testiranje luksuznog zrakoplova Boeing BBJ 747-8 kojeg je Katar prošle godine poklonio SAD-u za čelnika Donalda Trumpa. Zrakoplov bi trebao biti Air Force One, odnosno onaj koji prevozi predsjednika SAD-a, dok Bijela kuća čeka isporuku dva potpuno opremljena zrakoplova VC-25B od Boeinga. "Mogu potvrditi da je VC-25B Bridge Aircraft započeo s letnim testovima. Očekujemo da će zrakoplov biti predan Predsjedničkoj zrakoplovnoj grupi najkasnije do ljeta 2026. godine", kazao je glasnogovornik Ratnog zrakoplovstva za The War Zone.

Zrakoplov je uočen prošloga tjedna, a on još uvijek obojen bijelom bojom. No, vjeruje se kako će biti prebojan u boje američke zastave. Osim estetike, na zrakoplovu je nužno napraviti više nužnih preinaka kako bi bio dovoljno siguran i zaštićen za prijevoz predsjednika. Riječ je, naime, o vrlo složenom zadatku.

Zrakoplov mora omogućiti stalnu i sigurnu komunikaciju, uključujući onu potrebnu za izdavanje zapovijedi za nuklearni udar. Mora biti i fizički ojačan iznutra i izvana kako bi izdržao brojne prijetnje, a za to treba unaprijediti i vanjsku strukturu letjelice. Uz to, u njega bi trebalo integrirati i određene obrambene sustave.

Taj će zrakoplov vjerojatno letjeti unutar SAD-a ili u područja s vrlo niskom prijetnjom. Unatoč tome, na njegovu bi se preinaku moglo potrošiti više stotina milijuna dolara. On će, prema informacijama koje su do sada objavljene, služiti najviše oko dvije godine. The War Zone navodi kako se prva isporuka potpuno opremljenog zrakoplova VC-25B očekuje sredinom 2028. godine.

Qatari 747-8i Gifted To Trump For Interim Air Force One Is Undergoing Test Flights



