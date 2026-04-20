Sreća ili ipak nešto drugo? Ovo je 5 sumnjivih poteza koji su se dogodili netom prije Trumpovih objava

Nekoliko sati ili svega nekoliko minuta prije važnih objava američkog čelnika Donalda Trumpa, zabilježen je nagli porast trgovanja ili oklada. Neki su trgovci ulagali milijune dolara, a potom značajno profitirali kada bi predvidjeli što će se dogoditi. S obzirom na to da nije riječ o izoliranom slučaju, neki vjeruju kako je riječ o nezakonitom trgovanju povlaštenim informacijama, pri čemu se oklade stavljaju na temelju informacija koje nisu dostupne široj javnosti. No, drugi vjeruju kako su trgovci samo postali vještiji u predviđanju Trumpovih poteza. BBC je stoga analizirao podatke na nekoliko financijskih tržišta i povezao ih s nekim od predsjednikovih najznačajnijih izjava koje su "prodrmale" tržišta.

9. ožujka 2026.: Neki od najvećih pomaka dogodili su se na tržištu nafte u futures ugovorima, odnosno opcijama. Devet dana nakon početka rata s Iranom, Trump je u telefonskom intervjuu za CBS News izjavio da je sukob "praktički gotov“. Javnost je za intervju saznala u 19:16 GMT, no ogroman porast oklada na pad cijene nafte počeo je već u 18:29 GMT - 47 minuta prije objave. Trgovci koji su postavili te oklade zaradili su milijune dolara na padu cijene nafte.

23. ožujka 2026.: Nakon što je zaprijetio da će "uništiti“ iranske elektrane, Trump je objavio da su Washington i Teheran vodili produktivne razgovor o potpunom i konačnom rješenju neprijateljstava. Iako je to za mnoge bilo iznenađenje, 14 minuta prije Trumpove objave zabilježen je neuobičajeno visok broj oklada na pad cijene nafte.

9. travnja 2025.: U travnju prošle godine, Trump je objavio sveobuhvatan paket carina na robu iz gotovo svih zemalja svijeta, a burze su strmoglavo pale. Tjedan dana kasnije, kada je Trump najavio 90-dnevnu "pauzu“ za sve zemlje osim Kine, burze su eksplodirale. Kao i kod ranijih primjera, malo prije Trumpove objave trgovci su se počeli masovno kladiti na rast burze. Neki su uložili preko 2 milijuna dolara, unatoč tome što je burza sedam dana zaredom bilježila gubitke.

3. siječnja 2026.: U prosincu 2025., jedan korisnik kreirao je račun na Polymarketu pod imenom Burdensome-Mix. On se kladio da će venecuelanski predsjednik Nicolás Maduro biti skinut s vlasti do kraja siječnja 2026. Između 30. prosinca i 2. siječnja taj je račun ukupno uložio 32.500 dolara na tu poziciju. Kada su sljedećeg dana američke specijalne snage uhvatile Madura i svrgnule ga, Burdensome-Mix je osvojio 436.000 dolara. Ubrzo nakon toga račun je promijenio korisničko ime i od tada nije više postavljao oklade.

28. veljače 2026.: Šest novih računa na Polymarketu kladilo se da će do 28. veljače doći do američkog napada na Iran. Kada je Trump u ranim jutarnjim satima tog dana potvrdio napade, ti su računi zajedno zaradili 1,2 milijuna dolara. Pet od tih šest korisnika od tada više nije postavljalo oklade, ali jedan od njih kasnije je zaradio dodatnih 163.000 dolara točno predvidjevši američko-iransko primirje do 7. travnja.