Tri kulture koje donose ozbiljan profit: Poljoprivrednici otkrivaju koje su biljke najunosnije u Hrvatskoj

Ulaganja su ključna za uspjeh poljoprivrednih gospodarstava koja žele ostvariti profit i ostati konkurentna na tržištu. Kako bi Hrvatska pratila trendove EU, od esencijalne je važnosti razvijati proizvode s dodatnom vrijednošću, inovirati u uzgoju i preradi, te istraživati nove tržišne niše. Današnji poljoprivrednici sve više ulažu u strateško planiranje i usavršavanje menadžerskih vještina, jer konkurentnost se ne mjeri samo količinom, već i efikasnošću, produktivnošću i profitabilnošću.

Za one koji planiraju ulaganje u poljoprivredu s ciljem ostvarenja dobiti, ključno je odabrati isplativu kulturu. Neprestano se vrte tri biljke koje su u posljednjim godinama postale pravi hit među hrvatskim poljoprivrednicima, piše Mojnovac. Broj jedan je borovnica. S prinosima koji dosežu do 15 tona po hektaru i prosječnom cijenom od oko 12 eura po kilogramu, borovnice se pokazuju vrlo unosnima. Ovaj plod je otporan na zimske uvjete (do -25 °C) i najbolje uspijeva na kiselom tlu.

Popularan je i lješnjak koji može donijeti čistu dobit od oko 1.000 eura po hektaru uz prinos do četiri tone po hektaru. U Hrvatskoj su najzastupljenije sorte poput Istarskog duguljastog i Rimskog, koje dobro podnose hladne uvjete. Berba počinje nakon 3-4 godine, a puni prinos dolazi nakon sedme godine.

U top tri našla se i kamilica, jedna od podcijenjenih kultura, čiji kilogram može vrijediti kao 15 kilograma žita. Cijena cvijeta dostiže 6-7 eura po kilogramu, a ekološki proizvođači mogu ostvariti poticaje do 800 eura. Kamilica uspijeva na gotovo svim vrstama tla, ali najbolje rezultate daje na težim i nepropusnim tlima.

Za uspjeh u poljoprivredi važno je i dobro planirati. To podrazumijeva upravljanje rizicima, fokus na manji broj kultura, praćenje poslovnih pokazatelja, udruživanje za smanjenje troškova, stvaranje dodane vrijednosti i konzultiranje s profesionalcima.