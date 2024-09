Treba oprezno gledati: Austrijanac ostao u šoku kada je vidio što su mu naplatili 8 eura u restoranu

Nisu popularni u Hrvatskoj, ali 'coperto', ili naknade za uslugu poprilično su uobičajene u Italiji. Pod time se misli na troškove posuđa, stolnjaka i kruha, a uglavnom se kreću oko nekoliko eura. Međutim, austrijska inačica 'coperta' ostavila je posjetitelje na popularnom jezeru Wörthersee u šoku.

Kako navodi Fenix Magazin, jedan restoran na jezeru odlučio je naplatiti svoje posuđe, i to 8 eura, a jedan posjetitelj shvatio je to kada je račun već bio došao. On je taj račun i podijelio na društvenim mrežama - Bao Bun, white splash, biftek tartar, taco od lososa i - ''tanjur druge osobe''. Cijeli račun ispao je 119 eura, ali najviše ga je zasmetalo tih 8 eura koje je morao izdvojiti za tanjur.

Pratitelji u komentarima bili su iznenađeni kada su vidjeli o čemu je riječ, a neki su ga čak i pitali je li tanjur ponio sa sobom iz restorana. Ipak, neki su mu poručili kako valja biti oprezan prilikom čitanja jelovnika jer se ovakve situacije lako mogu izbjeći samo kada se obraća pažnja i na detalje.

