U ovom se mjestu na Jadranu već godinama ljetuje potpuno besplatno: 'Imamo sve što nam treba'

Visoke cijene na crnogorskoj obali mnogima su nedostižne, ali oni koji dobro poznaju ovaj prostor znaju za skriveni dragulj na rivijeri gdje se može ljetovati potpuno besplatno. U Donjem Štoju, dijelu Ulcinja nedaleko od ušća rijeke Bojane u Jadransko more, već godinama postoji tzv. divlji kamp koji privlači ljubitelje prirode i kampiranja. Iako nije luksuzno, ovo mjesto pruža priliku za uštedu novca i uživanje u prirodi.

Andrej, student iz Beograda, došao je s prijateljima početkom srpnja i planira ostati sve do sredine rujna. "Spavamo u šatorima blizu Ade Bojane. Nedavno nam se pridružio prijatelj s kamperom, pa sada imamo i štednjak i hladnjak", kaže Andrej za Kurir, dodajući da im nedostatak struje i vode ne smeta.

Oni se tuširaju u obližnjem beach baru, dok vodu i pivo kupuju u trgovini. Struju dobivaju putem solarnih panela na krovovima kampera. "Ovdje dolazimo već šest godina i nikada nismo morali platiti mjesto za šator. Čak ni oni s kamp-kućicama ne plaćaju", ističe Andrej, koji nije planirao cijelo ljeto provesti u kampu, ali je dobio posao konobara u jednom od lokalnih restorana.

U Ulcinju, posebno u naselju Štoj, cijene hrane i smještaja nešto su niže nego u drugim crnogorskim gradovima. Dvokrevetni apartmani koštaju od 35 do 60 eura po danu, a cijene na tržnicama slične su onima u Beogradu. U restoranima cijene obroka kao što su brancin ili plodovi mora kreću se između 25 i 30 eura, pizza je od 10 do 18 eura, a punjena pljeskavica s prilogom košta 15 eura. Porcija ćevapa sa salatom i prilozima košta od 7 do 12 eura, sokovi su oko 3 eura, a pivo od 3 do 5 eura. Cijene u barovima na plaži su dvostruko veće, s koktelima do 17 eura i ležaljkama s baldahinom koje mogu koštati i do 70 eura.

"Imamo sve što nam treba – mir, zabavu, more i plažu", kaže Sara iz Ljubljane, koja se pridružila grupi mladih iz Zagreba i Beograda. Ovo ljeto kamp na Adi Bojani posjećuju turisti iz cijele Europe, najviše iz Beograda i Novog Sada. Jutarnja kava često se pije u "Domu kulture", poznatom mjestu na ušću rijeke, dok se po namirnice ide u Štoj.

Unatoč vremenskim uvjetima, turisti koji vole robinzonski način odmora uživaju u stalnom šumu valova i povjetarcu. Brojni kajteri i ljubitelji windsurfinga uživaju na dugim pješčanim plažama koje su uglavnom prazne. Ležaljke i suncobrani mogu se donijeti, a ulaz na plažu se ne naplaćuje.

