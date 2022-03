Tražio obnovu postupka nakon što je izručen, a u odsutnosti je bio osuđen na 21 godinu zatvora. Sada ista kazna postala pravomoćna

Saša Sinđelić, državljanin Srbije kojeg je 2019. Crna Gora izručila Hrvatskoj, pravomoćno je osuđen na 21 godinu zatvora. Odlučio je tako Vrhovni sud, koji mu je odbio žalbu u trećem stupnju. Tom odlukom, Vrhovni sud je potvrdio svoju drugostupanjsku presudu iz ožujka 2021.

Inače, Sinđelić je u odsutnosti bio osuđen na 21 godinu zatvora, a nakon što je izručen Hrvatskoj te je postao dostupan našem pravosuđu, zatražio je i dobio obnovu postupka. U ponovljenom postupku, Županijski sud u Vukovaru ga je u lipnju 2020. osudio na istovjetnu kaznu, koja mu je izrečena i 2011. kada je osuđen u odsutnosti.

Sinđelić je bio optužen za teško ubojstvo Mirka Fotesa 2002 na jednoj njivi te krađu traktora nakon toga. Prema optužnici teretio se da je Fotesu prišao s leđa i u njega iz automatske puške ispalio četiri hica, na mjestu ga usmrtivši. Fotes je od zadobivenih ozljeda na mjestu preminuo, a Sinđelić je sjeo na traktor i odvezao se iz Hrvatske.

Osim toga, bio je optužen i da je dan prije ubojstva Fotesa otuđio osobni automobil i s time vozilom otišao do dva različita skladišta dvije pilane odakle je otuđio razne predmete i alat. Za te zločine bio je suđen u odsutnosti te je na Županijskom sudu u Vukovaru 2012. osuđen na 21 godinu zatvora, a iste je godine ta presuda postala pravomoćna. Kada se doznalo da je on u Crnoj Gori, Hrvatska je tražila njegovo izručenje, a tom je zahtjevu udovoljeno te je 2019. izručen Hrvatskoj.

Tijekom suđenja, Sinđelić je poricao počinjenje djela, te je tvrdio da mu sve podmeću tajne službe Srbije i Crne Gore, a tvrdio je i da nikada nije bio u Hrvatskoj. Takvoj njegovoj obrani, Županijski sud u Vukovaru nije vjerovao, a nije joj u žalbenom postupku povjerovao ni Vrhovni sud, koji je u obrazloženju svojih odluka među ostalim naveo i kako je Sinđelić ukradenim traktorom upravljao 24. listopada 2002. u Srbiji, kada ga je pokušala zaustaviti policija, u koju je pucao. Potom je pobjegao, a nakon nekoliko dana je uhićen.

No na mjestu te pucnjave su ostale čahure, koje su komparirane s onima nađenim na mjestu Fotesova ubojstva te je utvrđeno da su ispaljene iz istog oružja. U ožujku lani prvostupanjska je presuda potvrđena, a sada je potvrđena i drugostupanjska.

- Vrhovni sud u trećem stupnju nije preispitivao odluku o kazni jer optuženik može koristiti drugi pravni lijek ako smatra da postoje nove okolnosti koje bi mogle dovesti do blaže osude. Prilikom donošenja drugostupanjske odluke Vrhovni sud Republike Hrvatske se već izjasnio da smatra da je u ponovljenom postupku pravilno prvostupanjski sud odlukom da održi na snazi prijašnju pravomoćnu osuđujuću presudu ostavio na snazi i dio koji se odnosi na kaznu Pravilno su utvrđene i ocijenjene sve okolnosti koje utječu na odabir vrste i visine kazne. Kao olakotna okolnost cijenjena je optuženikova mladost jer je djela počinio u dobi 22 godine. Otegotne okolnosti su visoki stupanj kriminalne volje, iskazana beskrupuloznost i bešćutnost jer je u žrtvu pucao s leđa i to s četiri projektila u vrijeme dok je žrtva orala njivu. Optuženik do tada nikada nije vidio žrtvu niti je poznavao. Nakon što je ubio žrtvu, odvukao je u odvodni kanal i pokrio granama - navodi se u obrazloženju odluke Vrhovnog suda, na koju nije dozvoljena žalba.

