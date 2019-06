Tražili smo da Pavić odstupi, pa nećemo sad s njim pregovarati

1. Ministar Pavić je protiv sindikata vodio oštru plaćenu kampanju, te tvrdio da referendumskom inicijativom politikantski dezinformiraju i obmanjuju javnost.

2. Sad vas zove da pregovarate?

Mi smo dali vrlo jasan odgovor i poruku i prije nego što smo pozvani. Upravo zbog ovog njegova pristupa našoj inicijativi, plaćanja oglasa i njihove objave narodnim novcem, pri čemu je on obmanjivao javnost, doveo je do toga da smo zatražili najprije njegovu ostavku, pa onda i smjenu. Bili bismo nedosljedni da sad prihvatimo sjesti za stol nakon što smo tražili da on odstupi. Usto, svjesni smo da ta njegova antikampanja nije išla bez blagoslova Vlade i premijera.

3. Sad iz Vlade poručuju da sindikate uvažavaju kao socijalne partnere, da nikada nisu podcjenjivali snagu sindikata. Jesu li vam ove izjave smiješne?

S obzirom na iskustvo koje imamo s njima, pa i onima prije njih, jasno je da nas nisu uvažavali niti poštivali ono što radimo i za što se zauzimamo. Sad kad su shvatili da su pogriješili i da su podcijenili kako sindikate tako i narod pokušavaju umanjiti političku štetu. Upravo iz ove njihove poruke jasno je koliko je isfrizirana bila reklama kojom su tukli po nama te da nas i dalje jednako ne uvažavaju, a da sve ovo čine zato da umanje političku štetu bojeći se narodnog stava na referendumu jer valjda smatraju da bi se to moglo politički protumačiti i kao izjašnjavanje protiv vlasti. Oni nešto što nije bilo politički motivirano stavljaju u politički kontekst poučeni i onim što im se dogodilo tijekom glasanja na EU izborima. Politički mudra i odgovorna vlast trebala bi shvatiti da se ne bi smjela miješati u ovako snažnu poruku naroda da želi referendum. Mudra vlast jednostavno bi tu poruku iz naroda – prihvatila.

Premijer je jako sretan što je Europska komisija (EK) pozitivno ocijenila Vladinu mirovinsku reformu. Kako vi to doživljavate?

Naše iskustvo govori da kada neke postupke hvale EK, Svjetska banka, MMF i bonitetne agencije to sasvim sigurno nije dobro ni za zemlju ni za njezine građane.