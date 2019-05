'Transformacija Mosta iz platforme u stranku nije uspjela ili birači to nisu prepoznali'

SDP je imao jaku listu, išli su s najjačim ljudima i to im se isplatilo, rekla je Večernjakova novinarka Iva Boban Valečić komentirajući izlazne ankete izbora za Europski parlament u Večernjakovoj izbornoj emisiji.

Podsjetimo, prema najnovijim izlaznim anketama Nove TV u vrijeme naše emisije najviše glasova na izborima za Europski parlament dobio je HDZ, 23,04 posto, što bi mu donijelo pet mandata, slijedi SDP s 17,90 posto ili tri mandata, a po jedan mandat osvajaju Nezavisna lista Mislava Kolakušića (8,09 posto), Suverenisti (6,61 posto), Živi zid (6,59 posto) i Amsterdamska koalicija (5,47 posto).

Boban Valečić rekla je kako su populističke stranke dobile više nego što su najavljivale ankete.

Ima li SDSS šanse za mandat?

- U Beogradu i u Subotici imamo aktivno registriranih nešto manje 28.000 birača. Kad bi svi izašli to bi bio veliki plus za SDSS. Očito je da su birači u Srbiji imali dodatnu motivaciju jer je ovo prvi put da stranka koja u imenu ima srpska izlazi na europske izbore. Vidjet ćemo do kraja - rekla je Boban Valečić.

SDP je imao jaku listu, išli su s najjačim ljudima i to im se isplatilo. HDZ-ovi birači su dosad bili neskloniji izražavati svoja mišljenja u izlaznim anketama pa i tu treba pričekati. Mislav Kolakušić nije vodio agresivnu kampanju, nije se nametao, fokusirao se na borbu protiv korupcije. Od Mosta je očekivala više, ali je očito da je njihova transformacija iz platforme kojom su krenuli u stranku nije uspjela.

- Čak i ako je donekle uspjela, birači to nisu prepoznali i ipak ne misle da je Most bio što je nekad bio - rekla je Boban Valečić.

O mogućnosti da se Amsterdamska koalicija održi i na idućim izborima Boban Valečić rekla je kako trebaju računati na činjenicu da hrvatski birači teško praštaju izborni poraz.