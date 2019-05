UŽIVO Nove izlazne ankete: HDZ-u 5 mandata, SDP-u 3! Četiri liste po 1 mandat, ispala Bruna Esih

Do 16. 30 sati glasovalo je više od petine birača, njih 21,31 posto, što je gotovo pet posto (4,86) više nego na izborima prije pet godina, pokazuju podaci koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP). Glasovalo je 726 tisuća birača, od ukupno 3, 8 milijuna. Prije pet godina izlaznost je bila 16,45 posto, s tim da se, umjesto do 16,30 sati, mjerila do 16 sati.