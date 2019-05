Ankica Mamić: Moguće je da će SDP dobiti i četvrti mandat

Tijekom večeri izbora za Europski parlament Večernji list emitirao je posebnu izbornu emisiju u kojoj smo izlazne ankete komentirali s Dianom Topčić Rosenberg iz GLAS-a s liste Amsterdamske koalicije, Mirelom Holy s liste SDP-a te stručnjakinjom za odnose s javnošću Ankicom Mamić.

Mirela Holy rekla je da ankete nisu davale baš velike izglede Mislavu Kolakušiću, niti Ruži Tomašić, a oni će prema sadašnjim podacima ući u EP.

Holy je rekla da se birači krajnje desnice ne vole izjašnjavati u anketama.

- Za Marijanu Petir jako je puno odradila Katolička crkva, a ona ima najveću infrastrukturu u Hrvatskoj - rekla je Holy.

Topčić Rosenberg rekla je da je rano reći jesu li zadovoljni ili razočarani.

- Pokazali smo da se može stvoriti zajednička platforma s koje se mogu širiti pozitivne poruke. Žao nam je za dio pristojnih građanskih opcija koji su dali glas drugim strankama da će biti izgubljeni glasovi jer neće pomoći da se osnaži ovaj liberalno građanski pristojni svjetonazor, ali treba pričekati rezultate - rekla je Topčić Rosenberg.

Rekla je da su pokazali da je njihova koalicija dobra osnova za daljnji rad i dio temelja za iduće izbore.

Holy je rekla kako je najveći angažman bio na ideološkim temama koje nemaju veze s EU izborima, a da je na onima zajedničke europske politike angažman bio skoro nikakav.

Rekla je da je SDP imao jaku listu, da se dobro iskomuniciralo da su Tonino Picula i Biljana Borzan napravili dobar posao u dosadašnjem mandatu te da su, barem na van, prestali sukobi koji su razarali SDP.

- Ipak je zaustavljen negativan trend. Stranka je stabilizirana - rekla je Holy, dodajući da SDP zbilja može biti jako zadovoljan ovim rezultatom.

- Nadam se da će nešto naučiti iz svega - dodala je.

- Dok se Hrvatska veže za ideološke teme uvijek ćemo biti u kaskanju za ostakom EU. To je šteta, to su godine koje gubimo u ideološkom prepucavanju - rekla je Topčić Rosenberg.

Za veću izlaznost rekla je da je to fantastično.

- To je poruka koju smo mi slali od početka, demokracija je pravo, ali i odgovornost, ako ne izađemo i damo glas ne možemo očekivati da se u državi išta mijenja - rekla je Topčić Rosenberg.

Ankica Mamić pohvalila je izlaznost koja je značajno narasla za skoro 30 posto.

- To je značajan rast i mislim da je to najbolje što smo dosad čuli od izbora - rekla je Mamić.

Smatra da to pokazuje određenu zrelost biračkog tijela, da su počeli shvatiti da su svaki izbori postali šansa da političarima pokažu svoje mišljenje. Rekla je kako vjeruje izlaznim anketama.

- Vidjeli smo da je došlo do preraspodjele jednog mandata, to objektivno nije HDZ-ov mandat, to je D'Hondtov mandat - rekla je Mamić, dodajući da u ovoj fazi trebamo komentirati postotke koje su stranke dobile, a ne mandate.

- HDZ je na prošlim izborima dobio preko 40 posto, a sad su dobili 24 posto - rekla je Mamić, dodajući da je to velika razlika, iako je HDZ tada izašao u širokoj koaliciji koja je pokupila "sitniš" na desnom spektru.

Smatra da je moguće da će SDP dobiti i četvrti mandat. Rekla je kako je mislila da je potpuno nevjerojatno da će HDZ osvojiti šest mandata, što je bio najavio Vuk Vuković. Rekla je da je Most izgubio svoj reformski narativ te da su otišli previše u desno, u bazen u kojem se tuku s istim HDZ-om kojeg stalno napadaju.

- Ta im se strategija očito nije isplatila - rekla je Mamić.

Mamić smatra da je Dalija Orešković promašila tajming ili je previše pričala, dok je Mislav Kolakušić ostao samozatajan.

Mamić je rekla da su stranke prije svega odlučile čuvati budžet za naredne izbore, da nisu koristili dovoljno plaćene medije niti oglašivačke kampanje, već da su računali isključivo na discipliniranost vlastitog biračkog tijela.

Mamić smatra da je Amsterdamska koalicija imala taktičku pogrešku jer je nositelj liste bio istarski župan Valter Flego koji je, kako je rekla, izvan Istre potpuno nepoznat.

Za Anku Mrak Taritaš rekla je da je na zadnjim izborima imala sjajnu kampanju, a da sada to nije bio slučaj.

Mamić se na kraju osvrnula i na predsjedničke izbore. Rekla je kako je jasno da će HDZ podržati Kolindu Grabar-Kitarović, a o mogućnosti da se za Pantovčak natječe i Zoran Milanović rekla je da bi na mjestu SDP-a radije išla s nekim novim.

Mamić također smatra da Miroslav Škoro ima vrlo ozbiljne šanse.

- To uopće nije šala mala, vrlo ozbiljno ga treba shvatiti - rekla je.

Večernjakova novinarka Iva Boban Valečić rekla je kako su populističke stranke dobile više nego što su najavljivale ankete.

Ima li SDSS šanse za mandat?

- U Beogradu i u Subotici imamo aktivno registriranih nešto manje 28.000 birača. Kad bi svi izašli to bi bio veliki plus za SDSS. Očito je da su birači u Srbiji imali dodatnu motivaciju jer je ovo prvi put da stranka koja u imenu ima srpska izlazi na europske izbore. Vidjet ćemo do kraja - rekla je Boban Valečić.

SDP je imao jaku listu, išli su s najjačim ljudima i to im se isplatilo. HDZ-ovi birači su dosad bili neskloniji izražavati svoja mišljenja u izlaznim anketama pa i tu treba pričekati. Mislav Kolakušić nije vodio agresivnu kampanju, nije se nametao, fokusirao se na borbu protiv korupcije. Od Mosta je očekivala više, ali je očito da je njihova transformacija iz platforme kojom su krenuli u stranku nije uspjela.

- Čak i ako je donekle uspjela, birači to nisu prepoznali i ipak ne misle da je Most bio što je nekad bio - rekla je Boban Valečić.

O mogućnosti da se Amsterdamska koalicija održi i na idućim izborima Boban Valečić rekla je kako

trebaju računati na činjenicu da hrvatski birači teško praštaju izborni poraz.