Potvrdio MORH: Pronađeno tijelo pilota Baturine i olupina helikoptera

U tragičnoj nesreći pada helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće u ponedjeljak je poginuo pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, bojnik Marin Klarin. Jutros je, kako je potvrdio MORH, pronađeno i tijelo drugog pilota Tomislava Baturine.

"Ronitelji Hrvatske ratne mornarice i Zapovjedništva specijalnih snaga su zahvaljujući detekciji podvodnog vozila Remus Hrvatske ratne mornarice u utorak 28. siječnja 2019. godine oko 8 sati i 10 minuta pronašli olupinu helikoptera Kiowa OH-58 D koji se srušio jučer u tragičnoj nesreći i tijelo pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva natporučnika Tomislava Baturinu, u šibenskom kanalu, ispred Zablaća.

Istraga je i dalje u tijeku te Povjerenstvo utvrđuje okolnosti ove tragične nesreće", priopćio je MORH.

"Kreće postupak vađenja helikoptera. Sve ostale informacije uskoro ćemo dati novinarima", kazao je za Večernji list Marinko Karačić, časnik za odnose s javnošću iz zemuničke vojarne.

Video: Potraga za vojnim pilotom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ministar Krstičević i general Šundov izrazili sućut obitelji Baturina

Povodom smrtnog stradavanja pilota natporučnika Tomislava Baturine u tragičnoj nesreći pada helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov izrazili su sućut obitelji natporučnika Baturine.

Smrtno stradali natporučnik Tomislav Baturina rođen 1987. godine u Sinju, bio je na dužnosti pilota helikoptera u 2. letačkom vodu 393. Eskadrile helikoptera 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Tomislav Baturina bio je pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od 2011. godine. Tijekom školovanja u Središtu za obuku HRZ-a prepoznat je kao perspektivan i kvalitetan budući vojni pilot što je i potvrdilo uspješnim završetkom školovanja u 18. naraštaju vojnih pilota kada je proglašen najboljim pilotom naraštaja. Tijekom svoje karijere u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu za svoj rad ocjenjivan je najboljim ocjenama. Također, za uspješno izvršavanje svih zadaće više puta je bio pohvaljivan te je nagrađen od strane predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH i zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Povodom smrtnog stradavanja pilota helikoptera natporučnika Tomislava Baturine i bojnika Marina Klarina od 28. siječnja 2020. od 9,00 sati otvorene su Knjige žalosti u Ministarstvu obrane u Zagrebu, Trg Kralja Petra Krešimira IV br. 1.

Helikopter naglo udario o more

Za natporučnikom Baturinom potraga je trajala cijelu noć, a nastavljena je rano jutros. U akciju su bila uključena dva broda i autonomno podvodno vozilo Remus Hrvatske ratne mornarice te operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova i spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak je rečeno da je, prema trenutačnim informacijama koje imaju od pratitelja koji je u trenutku udara bio iza helikoptera koji je pao, i to na udaljenosti od 200 metara, na vrlo maloj visini došlo do naglog udara o more. Olupina se sada nalazi na dubini od 30 metara.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec posjetili su obitelji stradalih pilota HRZ-a i izrazili sućut obitelji Klarin.

Video: Krstičević, Šundov i Križanec o padu vojnog helikoptera kod Zlarina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Do sada na helikopterima Kiowe proizvedenima između 2010. i 2012. godine, koje smo kao donaciju od američke vojske dobili 2015., nisu zabilježeni ozbiljniji kvarovi. Zasad su obustavljeni letovi Kiowe dok se ne utvrdi točan uzrok pada. Ministar Krstičević oformio je Povjerenstvo koje će istražiti uzrok nesreće.

Video: Kod Zlarina se u more srušio vojni helikopter Kiowa Warrior