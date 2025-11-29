Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestale influencerice, njezin bivši dečko priznao sve

Od kada je 23. studenoga nestala 32-godišnja beauty influencerica i vizažistica Stefanie P. iz Graza, austrijska, ali i slovenska policija je na nogama. Već od početka policija je tražila Patrika M., njenog 31-godišnjeg bivšeg dečka, ali ga nije mogla pronaći na adresi gdje je prijavljen.

Osumnjičenik je automobilom pobjegao u susjednu Sloveniju, odakle potječe. Međutim u suradnji sa slovenskim kolegama 31-godišnjak je uhićen u Sloveniji, a austrijskim vlastima, točnije policiji austrijske pokrajine Štajerske, čiji je glavni grad Graz, izručen je u petak. Osumnjičenik je odmah ispitan, a kako je u subotu poslijepodne javila austrijska policija tijekom nedjeljnog prijepodneva pokazao se je “kooperativnim”. Prvi put je prekinuo šutnju i odveo istražitelje do mrtvog tijela influencerice u Sloveniji.

Kako pišu domaći mediji, navodno je 31-godišnjak zadavio svoju djevojku, stavio njezino tijelo u kofer i zakopao je u šumi u Sloveniji. Motiv ovoj jezivog zločina zasad je nepoznat. Ono što je poznato, a što je potvrdio i glasnogovornik štajerske policije danas poslijepodne za austrijsku televiziju ORF je tragična vijest da je influencerice iz Graza pronađena mrtva, i da je 31-godišnjak priznao ubojstvo.

„Njezino je tijelo danas pronađeno u Sloveniji“, izjavio je policijski glasnogovornik za ORF. Vijesti u medijima da je mlada žena pronađena mrtva u koferu, zakopanom u šumi, što piše dnevni list “Kronen Zeitung”, iz policije zasad nisu željeli komentirati. Uz napomenu da će više pojedinosti o tijeku istrage biti objavljeno u nedjelju na konferenciji za medije.

Za smrt 32-godišnje žene sumnjiči se njezin bivši partner. “On je priznao ubojstvo“, rekao je glasnogovornik policije, koji nije želio govoriti o pojedinostima istrage, pa tako ni točnu lokaciju na kojoj je pronađeno tijelo mučki ubijene influencerice.

Da podsjetimo, influencerica je nestala nakon božićne proslave. Prema dosadašnjim informacijama, 31-godišnji Patrik M. je, navodno, nakon božićne proslave prošle subote dočekao Stefanie P., te ju je nakon svađe ubio. Svjedoci su ga tog jutra vidjeli u blizini njenog stana u Grazu. Navodno je sa sobom nosio i sumnjivu rolu tkanine. Sumnja se da je njezino tijelo svojim crvenim Golfom prevezao u Sloveniju. Policija ga je povezala sa slučajem nakon što je njegov automobil pronađen potpuno izgoren u pograničnom području u blizini graničnog prijelaza Šentilj – vjerojatno kako bi uništio tragove.

Prema pisanju „Kronen Zeitunga“, u počinjenju zločina – ili barem u prikrivanju – navodno su sudjelovala su još dvojica muškaraca: brat i očuh Patrika M., koji se nalaze u pritvoru u Grazu. „U Grazu su uhićene još dvije osobe povezane sa slučajem“, potvrdio je glasnogovornik policije. Za što se točno terete, zasad se ne zna. Nakon nedjeljne konferencije za medije, mnoge pojedinosti o ovom tragičnom raspletu nestanka 32-godišnje influencerice, izaći će na vidjelo, ističu austrijski mediji.