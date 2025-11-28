Intenzivno se traga za poznatom influencericom, pojavili se novi detalji: 'Postoje znakovi da je u Sloveniji'

Nestanak 32-godišnje Austrijanke Stefanie Pieper iz Graza prerastao je u jednu od intenzivnijih policijskih istraga posljednjih godina. Na vratima njezina stana i dalje stoji potresna poruka majke, "Stefi, molim te, javi se". Austrijski i slovenski kriminalisti danima pokušavaju rekonstruirati posljednje sate života mlade vizažistice i influencerice, no unatoč opsežnoj akciji, trag joj se u potpunosti izgubio, piše 24ur.

Stefanie je nestala nakon subotnjeg izlaska u središtu Graza. Posljednji put se javila kolegici kratkom porukom u kojoj je potvrdila da je sretno stigla kući. Nakon toga, potpuni muk. U nedjelju poslijepodne trebala je sudjelovati na dogovorenom fotografskom snimanju, no kada se nije pojavila niti odgovarala na pozive, zabrinuti fotograf obratio se policiji. To je bio početak istrage koja se ubrzo razgranala na dvije države.

Već sljedećeg dana uhićen je njezin bivši partner, 31-godišnji slovenski državljanin, a prema informacijama 24ur, privedeni su i članovi njegove obitelji, 57-godišnji očuh i 28-godišnji brat. Istražitelji se nisu zaustavili samo na razgovorima, slovenska policija pretražila je kuću i okućnicu njegove bake na području Maribora, kao i okolne terene, ali bez rezultata. Glavni osumnjičenik je u pritvoru, a čeka se odluka o njegovu izručenju Austriji.

Kako dani prolaze, izlaze nove, a mnoge i neslužbene informacije. Kronen Zeitung piše da je susjed navodno čuo glasnu svađu i vriskove iz stana, te vidio osumnjičenog kako izlazi na stubište. U medijima se spominje i da je policija u stanu naišla na tragove krvi, dok je Stefaniein telefon pronađen u grmlju u blizini njezine zgrade. Policija, međutim, nije potvrdila ove navode, no nije ih ni izričito opovrgnula.

Posebnu pozornost izazvao je i crveni Golf, automobil osumnjičenika, pronađen potpuno izgoren na parkiralištu u Šentilju. Vještačenje vozila nije donijelo konkretne odgovore, ali je dodatno pojačalo sumnju da je dio događaja vezan uz Sloveniju. Tu sumnju potvrđuju i službene izjave austrijske policije, prema kojima je 31-godišnjak u razdoblju oko nestanka više puta prelazio granicu, što je navelo istražitelje da značajan dio potrage premjeste preko državne linije. "Postoje indicije da je nestala osoba možda u Sloveniji", kratko je priopćio Fritz Grundnig iz policije Štajerske, dodajući da zbog daljnjih radnji ne mogu iznositi više detalja.