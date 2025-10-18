Naši Portali
U ULICI DOMOVINSKOG RATA

Tragedija u Splitu: Starija žena poginula na cesti, očevid u tijeku

PUZ
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
18.10.2025.
u 08:28

Iz splitske policije izvijestili su kako je vozačica osobnog automobila udarila u stariju ženu koja je neoprezno prelazila cestu

U​ teškoj prometnoj nesreći u subotu rano ujutro u Splitu smrtno je stradala pješakinja starije životne dobi koju je oborilo osobno vozilo, izvijestila je splitska policija. Prometne nesreće dogodila se u 6​.40​ sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvo​žnjaka Pujanke​, gdje je vozačica (22) osobnog vozila udarila u stariju ​ženu koja je​ neoprezno prelazila cestu, naveli su iz policije. Pješakinja je umrla na mjestu nesreće. Uz policiju očevid provodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva. Zbog očevida Ulica Domovinskog rata zatvorena je za promet od raskrižja Ulice Zbora narodne garde do Solinske na ulazu u grad.
Ključne riječi
prometna nesreća Split

