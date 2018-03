Tonko Obuljen na čelu HAKOM-a

Vlada je imenovala novo Vijeće regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM-a. Odlučili su da će Tonko Obuljen biti novi čelni čovjek Vijeća HAKOM-a, dok je Darka Josipovića Vlada imenovala novim zamjenikom predsjednika Vijeća agencije, a novim članovima Vijeća imenovali su mr. sc. Mislava Hebela, Antu Milasa i dr. sc. Nikolu Popovića.

Istodobno zbog isteka mandata Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražena Lučića, zamjenika predsjednika Domagoja Jurjevića i članove Zdravka Jukića, dr. sc. Nikolu Popovića i dr. sc. Marijana Bolarića. Vlada je obje odluke uputila u Hrvatski sabor na daljnji postupak.

Odluka o imenovanju sastava novog Vijeća donesena je na zatvorenom dijelu 85. sjednice Vlade, koja je naknadno objavljena na Vladinim web-stranicama. Novoimenovani predsjednik Vijeća Tonko Obuljen brat je ministrice Nine Obuljen Koržinek, stoga se ona, doznajemo, izuzela od glasovanja u tom slučaju.

Inače, referencije Tonka Obuljena su neupitne, diplomirani je inženjer elektrotehnike, koji je karijeru počeo u HRT-u, odnosno Odašiljačima i vezama. Od 2006. do 2008. bio je ravnatelj HAKOM-a (HAT-a), a od 2009. do 2013. član Vijeća HAKOM-a. Od 2014. do danas zaposlen je u strategiji i razvoju OIV-a.

Darko Josipović pak dolazi iz Hrvatske pošte, prethodno je bio glavni tajnik u Državnom uredu za trgovinsku politiku i u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade. Mislav Hebel u HAKOM-u je od 2011. i bavi se komunikacijskim mrežama i uslugama. Ante Milas također je svojedobno radio u HAKOM-u, u dijelu računovodstva te u odjelu koji se bavio analizama tržišta kao viši stručnjak.

Nikola Popović bio je član Vijeća za telekomunikacije još prije osnivanja današnje agencije te potom u HAKOM-u. Milas i Popović od 2014. radili su na poslovima izvan HAKOM-a.