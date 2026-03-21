ISKORISTILI SITUACIJU

VIDEO Kaos na benzinskoj u Njemačkoj: Greškom prodavali jeftinije gorivo, ljudi punili bačve od 1000 litara

Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
21.03.2026.
u 17:12

Kvar na benzinskoj postaji u Bündeu, Sjeverna Rajna-Vestfalija, doveo je do kaotičnih scena u srijedu navečer. Litra dizela tamo inače košta znatno više od 2 eura, kao i na većini drugih benzinskih postaja u Njemačkoj. No, odjednom je zaslon pokazao samo 1,20 eura. Friedhelm Dreyer, operater benzinske postaje u blizini sela Bruchmühlen, rekao je za WDR da se prikaz na postaji još uvijek ručno mijenja i da je očito došlo do tipografske pogreške.

Muškarac je objavio video na TikToku: 'Upravo sam natočio 1,20 eura. Pogledajte ovo', čuje se kako govori. Malo kasnije, vide se brojni vozači kako čekaju u redu kako bi došli do pumpe. Neki pune ogromne kante i kanistere dizelom. 'Ovo je katastrofa', kaže korisnik TikToka.

Prema Neue Osnabrücker Zeitungu, greška je uočena 90 minuta kasnije. Susjed benzinske postaje obavijestio je operatera, a on je podigao cijene na uobičajenu razinu od 2,20 eura.Zaposlenik benzinske postaje rekao je za t-online da ured noći nema osoblja i da objekt tada radi isključivo kao samoposlužna postaja. 'Inače bismo odmah primijetili da su se ljudi iznenada pojavili s bačvama od 1000 litara.'

Vlasnik benzinske postaje pretrpio je značajan gubitak, ali je odbio dati daljnje detalje. Prema WDR-u, oko 50 vozača imalo je koristi od relativno niske cijene. Bünde se nalazi na sjeveroistoku Sjeverne Rajne-Vestfalije u okrugu Herford i ima oko 46.000 stanovnika.Cijene goriva nedavno su naglo porasle zbog rata na Bliskom istoku. Prema ADAC-u (Njemački automobilski klub), cijena litre Super E10 iznosila je 1,758 eura 17. veljače ove godine. Mjesec dana kasnije, vozači su morali platiti 2,042 eura. Cijena litre dizela porasla je s 1,711 eura na 2,162 eura u istom razdoblju.
