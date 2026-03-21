Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GENERIRALA IH APLIKACIJA GROK

Elon Musk poticao seksualizirane deepfakeove? Evo što je izazvalo potpuni bijes i pokrenulo istragu

FILE PHOTO: Illustration shows 3D-printed miniature model of Elon Musk and Grok logo
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/4
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
21.03.2026.
u 16:03

'Kontroverza koju su izazvali seksualno eksplicitni deepfakeovi koje je generirao Grok (X-ova umjetna inteligencija) možda je namjerno generirana kako bi se umjetno povećala vrijednost tvrtki X i xAI', priopćilo je pariško tužiteljstvo

Francuski tužitelji rekli su u subotu da su obavijestili američke vlasti o sumnjama da je tehnološki tajkun Elon Musk poticao seksualizirane deepfakeove na X-u kako bi "umjetno" povećao vrijednost svoje tvrtke. Chatbot Grok AI izazvao je ranije ove godine bijes jer je generirao fotografije žena i djevojčica u oskudnoj odjeći bez njihovog pristanka. "Kontroverza koju su izazvali seksualno eksplicitni deepfakeovi koje je generirao Grok (X-ova umjetna inteligencija) možda je namjerno generirana kako bi se umjetno povećala vrijednost tvrtki X i xAI", priopćilo je pariško tužiteljstvo, potvrđujući objavu Le Mondea u petak.

To se moglo učiniti ususret "planiranom uvrštavanju novog subjekta spajanjem na burzu u lipnju 2026." između Space X-a i xAI-a, dodaje se. Ured tužitelja priopćio je da je u utorak kontaktirao američko Ministarstvo pravosuđa, kao i francuske odvjetnike u američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC), tijelu za regulaciju financijskog tržišta, kako bi izrazio svoju zabrinutost.

Odvjetnik X-a u Francuskoj nije odmah bio dostupan za komentar.  Francuske vlasti istražuju X zbog navoda da je njegov algoritam korišten za miješanje u francusku politiku, ali i zato što je Grok širio objave o poricanju holokausta i seksualizirane deepfakeove. Grok ima vlastiti račun na društvenoj mreži X koji korisnicima omogućuje interakciju s njim.

Korisnici su neko vrijeme mogli označavati bota u objavama kako bi zatražili generiranje i uređivanje fotografija. Mnogi su slali Groku fotografije žena ili označavali bota u komentarima na objave fotografija žena, dajući mu upute poput "obuci je u bikini" ili "skini joj odjeću". Procjenjuje se da je u 11 dana generirano tri milijuna seksualiziranih slika, uglavnom žena, ali i 23.000 onih koje su prikazivale djecu, objavilo je krajem siječnja neprofitno nadzorno tijelo Centar za suzbijanje digitalne mržnje (CCDH).

Le Monde je istaknuo "nekoliko Muskovih objava, objavljenih na vrhuncu kontroverze, koje tužitelji tumače kao poticanje na stvaranje slika bez pristanka". "Milijarder je objavio nekoliko poruka u kojima je, koristeći brojne emojije, izrazio oduševljenje mogućnostima svog AI motora za "svlačenje", a čak je podijelio i svoju fotografiju na kojoj ga njegov chatbot prikazuje u bikiniju", izvijestio je Le Monde.

Prosječan dnevni broj preuzimanja aplikacije Grok diljem svijeta porastao je za 72 posto od 1. do 19. siječnja usporedno s istim razdobljem u prosincu, naveo je Washington Post pozivajući se na tvrtku za tržišne informacije Sensor Tower. Francuske vlasti pozvale su u veljači Muska na "dobrovoljni razgovor" i pretresle lokalne urede njegove društvene mreže, što je Musk osudio kao "politički napad". I Velika Britanija i Europska unija također su otvorile istrage o stvaranju seksualiziranih deepfakeova.
FILE PHOTO: Illustration shows 3D-printed miniature model of Elon Musk and Grok logo
1/11
Ključne riječi
tužba fotografije seksualizacija tijela seksualizacija djece Grok Twitter Elon Musk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!