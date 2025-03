Tomašević: Teže ozlijeđeni radnik na gradilištu bazena Špansko se oporavlja

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je danas kako se teže ozlijeđeni radnik u nesreći na gradilištu bazena Špansko oporavlja te mu je stanje stabilno, a policija i inspekcija zaštite na radu provode istragu. Naime, u jučerašnjoj nesreći na gradilištu bazena Špansko ozlijeđeno je troje radnika, od kojih jedan teže, a prema pisanju medija tijekom radova je došlo do urušavanja. Tomašević je medijima kazao da se pri odabiru izvođača radova na natječaju bira i nadzor zaštite na radu te je ključno da se provjeri je li taj nadzor bio primjeren, a što će u istrazi provjeriti policija i inspekcija zaštite na radu.

"Dakle, postoji stručni nadzor, to je privatna tvrtka odabrana u nabavi, imamo drugu tvrtku koja je se bavi zaštitom na radu i treća koja je izvođač i u tom lancu sad treba provjeriti je li sve učinjeno prema pravilima struke i zaštite na radu", pojasnio je . Odgovarajući na novinarski upit rekao je da su policija i inspektorat dopustili nastavak radova. Upitan za komentar tvrdnje da je izvođač radova tvrtka Strabag navodno prethodno prijavila nedostatke u projektu gradnje bazena u Španskom, Tomašević je uzvratio da takvih saznanja nema, no i da postoje ne vidi kakve bi to imalo veze s nesrećom.

Na novinarsku opasku kako je navodno bila preslabo projektirana armatura koja nije mogla izdržati teret, Tomašević je odgovorio: "Dajte, nemojte me zezati!". "Ako ćete slušati informacije koje dolazi od oporbenih političara za koje ne mogu vjerovati da uopće ne znaju kako funkcionira gradilište, nego se vjerojatno prave da ne znaju, jasna je zakonska odgovornost izvođača, stručnog nadzora i zaštite na radu. Investitor s time nema apsolutno nikakve veze, tako da policija i inspekcija zaštite na radu trebaju vidjeti i jesu li se držali pravila struke i zaštite na radu", naglasio je Tomašević. Istaknuo je i kako je Gradu Zagrebu u interesu da se to istraži do kraja. "Ova politička lešinarenja uopće ne želim komentirati", poručio je zagrebački gradonačelnik.