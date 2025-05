Tomašević: Prijavio sam prijetnje smrću policiji, nisu mi se uopće javili, nemam zaštitu, i ne znam koji je epilog!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. 4. lipnja 2021. kada je ušao u gradsku upravu rekao je da je gore nego što je očekivao, a četiri godine kasnije kaže da je najgore što je doživio u mandatu bilo financijsko stanje grada koji je bio pred bankrotom. Misli i da je najveći uspjeh što je uspio stabilizirati gradske, i financije Zagrebačkog Holdinga zbog čega je, kaže, u Zagrebu pokrenut najveći investicijski ciklus u povijesti.

Na početku ga je mučilo i nepovjerenje u suradnike koji su bili iz doba Milana Bandića, a na pitanje kako to da među njima nije i Danijela Juroš Pečnik koji je i četiri godine kasnije na na čelu gradskih financija, kaže kako je ona pokazala da zna raditi i pomogla je da se grad izvede iz predbankrotnog stanja. - I onda sam s njom počeo raditi i dao sam joj šansu i pokazala se kao vrhunski znalac. -

Ona vama je praktički pomogla izvući grad iz tog predbankrota?

- Definitivno u toj situaciji želite imati nekoga tko razumije cijeli sustav. Takav je bio dogovor među nama. Ona je rekla da će pomoći oko stabilizacije i evo. Sad smo u nekakvoj dobroj situaciji što se tiče stabilizacije i vidjet ćemo sada. -

Činjenicu da ni četiri godine kasnije nije ekipirao svoju pročelničku ekipu jer su na čak četiri mjesta kadrovi iz vremena Milana Bandića kojima produljuje mandate i zbog toga ima problema s inspekcijama Ministarstva uprave Tomaševića ne zabrinjava jer se, kaže, posao obavlja kako treba. Ipak, dobije li novi mandat, vidjet će hoće li svi ostati na svojim mjestima.

- Vidjet ćemo. Naravno, vidjet ćemo. Vidjet ćemo i kako su oni raspoloženi. Sa svakim ćemo odraditi razgovor kakve su njihove motivacije, jer to je isto posao koji troši ljude. -

Zagrebačka gradska uprava broji oko 3000 službenika i namještenika, što je uz plan prijema ove godine, slično brojci koju je ostavila administracija Milna Bandića. Tomašević ne misli da je to previše jer ima više posla, a i svi više i bolje rade nego prije i kaže da tu neće biti rezova, kao ni u gradskim poduzećima. Za 82-oje zaposlenih samo u Uredu gradonačelnika, što je manje nego više od 200 u doba Bandića, Tomašević kaže da svi imaju posla i da to nije previše. Ne misli ni da je previše da Stručna služba Skupštine broji 47-ero zaposlenih, a isto je toliko gradskih zastupnika koji nisu profesionalno zaposleni i imaju sjednice u prosjeku svaka dva mjeseca.

Ali, nema viška u gradskoj administraciji ili poduzećima?

- Ključna stvar nam je bila da sigurno ne povećamo broj ljudi u odnosu na ono što smo naslijedili i to se nije dogodilo. -

Nabrajajući gradske projekte Tomašević kaže da je jako uzbuđen zbog nekih od njih, pogotovo Paromlina i s oduševljenjem govori o gradilištima. Upitan što je drukčije u bezbrojnom polaganju kamena temeljaca u odnosu na Milana Bandića, osim što nema svećenika, odgovara da je to činjenica da će on te projekte i završiti.

Znači, garantirate da svaki taj kamen temeljac koji ste stavili, to će biti sagrađeno?

- Ja drugačije ne radim. Ja kamen temeljac stavim kad je već ugovoren izvođač radova, on mora završiti u tom roku radove, a mi mu moramo platiti. Svaki kamen temeljac koje sam postavio postavio sam na početak gradilišta, što znači da je ugovor već nastao. Ugovorna obveza je nastala i nema nazad. -

Gradonačelnik i kandidat za drugi mandat kaže da će u njemu sigurno sagraditi novi Jarunski most, podvožnjak Medpotoki, produžetak Branimirove, Šarengradsku ulicu, Kongresni centar, stadion u Kranjčevićevoj i sportsku zonu u Maksimiru. Na pitanje zavapi li i on kada zapne u gužvi "E, moj Tomaševiću...", uz smijeh odgovara da je u gradu jako puno automobila i da će izgradnjom spomenutih prometnica i boljom organizacijom javnog prijevoza poboljšati stanje.

Tomašević kaže da bi volio da je sve riješeno u prvom krugu, ali da je zadovoljan što sa SDP-om ima većinu u Skupštini što znači da će moći nastaviti sve gradske projekte. Kaže ipak da nema opuštanja i poziva građane da se vrate ranije s produljenog vikenda 1. lipnja i glasaju za njega. Protukandidatkinju Mariju Selak Raspudić zbog prihvaćanja podrške protukandidata iz prvog kruga smatra dijelom iste priče koja želi vratiti stvari na staro, bez obzira što kaže da nije nikada radila s Bandićem, za razliku od svih ostalih. Veseli se sučeljavanjima kojih će sljedećeg tjedna biti tri.

Ništa vas tu ne može iznenaditi.

- Kako bi me iznenadilo? Sve te projekte, vidite da sve govorim iz glave. Napamet znam sve brojke. Živim grad od jutra do mraka, ajmo to tako reći. Ali ,ne samo zadnje četiri godine, nego dugi, dugi niz godina. -

Afera Hipodrom, kaže Tomašević, više mu je pomogla nego odmogla jer su građani shvatili o čemu se radi. I dalje brani šefa Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kostu Kostanjevića kojeg, dodaje, ni ne poznaje. Na pitanje zašto bi stavljao ruku u vatru za čovjeka kojeg ne poznaje kaže da je to zato što cijelo Upravno vijeće misli da je nevin i da afera nije slučajna. Nije ga ni razuvjerilo ni to što su otac i sin Galić priznali.

- Priznanje bjegunca od hrvatskog pravosuđa koji ima motiv da prizna, a to je da ga se pusti iz pritvora jer bi se inače njih držalo šest mjeseci u pritvoru dok se ne ispita na njihovoj strani preko 170 svjedoka. Na strani Koste Kostanjevića je samo 15 svjedoka. -

Tomašević kaže da apsolutno podržava istragu, ali da Ivan Turudić radi sve ovo za nečiji račun jer tajming pred izbore ne može biti slučajan. Odgovara i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću koji ga je optužio za pritisak na pravosuđe i za širenje govora mržnje što su osudili mnogi pravni stručnjaci jer to smatraju prijetnjom gradonačelniku glavnog grada.

Ima čak i neki članak po kojem se može to tretirati kao kazneno djelo ili prekršaj?

- Hoćete reći da će pokrenuti kazneni postupak prema meni? -

Ne znam ja. - Pa ne znam ni ja, ne znam ni ja što to njemu znači. U tome i jest problem kada glavni državni odvjetnik da takve izjave da nitko ne razumije zapravo o čemu govori on i na koji se on točno govor mržnje referira. Što sam točno rekao ? Koja točno izjava i po njemu je kvalificirana, a da sam ja rekao, kao govor mržnje? To je ključno pitanje. A što se tiče mog govora, građani su rekli na izborima što misle o tome. Vrlo jasno. I ja pozivam građane da za devet dana kažu to je još jasnije. -

Tijekom mandata, kaže Tomašević zbog prijetnji je znao imati policijsku zaštitu jer je sve prijavljivao. Ponekad ga, kaže, na događanjima prati zaštitarska služba gradske uprave, ali dodaje da nije imao loših iskustava. Prijavio je i zadnje prijetnje smrću, poput one vješanjem Enimarka Ponjevića,ali, kaže policija mu se nikad nije javila i ne zna je li dobio zaštitu.

- Pa ja sam obavio s njima razgovor i prijavio sam te prijetnje, ali ne znam ništa o epilogu tih prijetnji. Tu informaciju povratnu nisam dobio. -

A vi ste ih shvatili ozbiljno očito?

- Pa kad vam netko objavi slike vješanja i kaže da ste to vi onda, kako bih rekao, to je. Ali, radi se o čovjeku koji ima nasilničku povijest. -

Gradonačelnik Tomašević kaže da mu se život jako promijenio otkada radi na drugoj izvršnoj funkciji u zemlji, da ima jako malo vremena i da ne može nigdje otići bez da bude prepoznat. To je, kaže, jedino moguće na putovanjima izvan zemlje, ali njih ima malo. Mandat je počeo na biciklu, a sada ga, kaže, koristi rjeđe, ali ipak koristi. Na najteže pitanje tko će biti prvak odgovara - Dinamo. Iako, dodaje, bit će jako teško.

>> VIDEO Žnjan se pretvara u najljepšu plažu na Mediteranu: Pogledajte kako iz zraka izgleda buduća splitska oaza