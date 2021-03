Tomašević otkrio što mu je zajedničko bilo s Bandićem: To ne znači da ću se slikat na krpanju rupa

Doista vjerujem da možemo napraviti potpuni zaokret - ljudi po kvartovima se prvi put uključuju u politiku, kazao je u RTL Direktu Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreba platforme Možemo!.

Smatra kako mu smrt Milana Bandića nije naštetila.

– To je jedna površna analiza. Kao prvo, ušao sam prvi u kampanju, bez ikakvih kalkulacija. Neki su otkrili ljubav prema Zagrebu odjednom. To pokazuju najnovije ankete da oko 38 posto bi mi dalo povjerenje i u drugom krugu pobjeđujem. Bitnija mi je reakcija na terenu - od prosinca obilazimo kvartove. Bavimo se rješenjima, ne kritikama. Ušli smo sa šačicom zastupnika u Saboru. Ljudi su nas sada prepoznali, treća smo opcija u Hrvatskoj u politici kao Možemo! – rekao je.

Odgovorio je i na pitanje što je okosnica njegovog programa,

– Prema zelenijem i boljem gradu, to je promjena. Nulta točka je točka modela upravljanja. Želim da gradska uprava funkcionira, a ne da imamo lokalnog šerifa. Taj model je skup, nepravedan. Građani trebaju određivati kako će grad izgledati. Puno tog se sada lomi - kako će ići obnova grada, pitanje otpada, Jakuševec, hoćemo li krenuti u zelenu tranziciju, javni prijevoz... Upravljački kadrovi se trebaju mijenjati i staviti prave kadrove. Svi zaposleni će se prilagoditi, vjerujem – kaže.

Za Miroslava Škoru kazao je kako možda ni ne uđe u drugi krug, a komentirao je je kritike HDZ-ovog Davora Filipovića koji ga naziva aktivistom.

– Svaki dan ulazi novi kandidat u utrku. Aktivizam je borba za opće dobro. Želim da se građani bore za opće dobro. Ljudi odgovaraju na ankete iz kvartove, uključuju se u politiku i govore nam što ne valja. Doista vjerujem da možemo napraviti potpuni zaokret – kaže.

Na kraju je odgovorio na pitanje o pozitivnim stvarima Milana Bandića.

– Zajednička nam je karakteristika prezir prema određenim političarima. Ne znači da ću se kao on dizati u zoru i slikat se na krpanju rupa, to nije posao gradonačelnika - to je sporije, skuplje. Ne može jedan čovjek biti sustav. Niti bi trebao.

VIDEO Tomislav Tomašević: 'Premijer nas posprdno zove aktivisti s ulice, ali ja sam na ulici i pričam s građanima o problemima'