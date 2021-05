Tomašević: Nitko od nas ne plače, nemam policijsku zaštitu. Došao sam biciklom

Na pretposljednji dan kampanje za lokalne izbore, Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije gdje je uz Darija Almersbergera te Luku Korlaeta govorio o obnovi Zagreba. Osim toga, napomenuo je kako on nema policijsku zaštitu te da ''ljevica ne plače'' kako je kazao Plenković.

- Nemam političku zaštitu niti sam ju tražio. Povećana je policijska aktivnost na nekim okupljanjima, no ja sam ovdje sada došao pješice tj. biciklom i tako sam došao jučer. Prijetnji dosada nisam imao, osjećam se sigurno, a policija odlučuje o sigurnosti, kazao je Tomašević.

Na Plenkovićevu izjavu da ''sada ljevica plače'', Tomašević je rekao da nitko od njih ne plače jer nitko nije tražio zaštitu policije.

- Nema policije niti u civilu ovdje, a kamoli službeno. Ova kampanja je bez presedana, na razini huškanja i prljavosti. Takvoj kampanji treba reći ne u nedjelju. Ja doista ne bih volio da bilo koji kandidat ima ovakvu kampanju protiv sebe. O prijavama protiv takvih kandidata pričat ćemo nakon izbora i ne želimo mijenjati svoju kampanju u kojoj smo dosad obilazili kvartove, no vidljivo je da su iznošene raznorazne klevete, nadodao je.

Što se tiče obnove, kazao je kako će Zagreb doživjeti obnovu u četiri dimenzije.

- Jedna je fizička i tu želimo da zgrade imaju veću protupotresnu otpornost, a posebice kada je riječ o zgradama javne namjene. Fizička dimenzija uključuje i fizičku obnovu komunalne infrastrukture i to je jedan od razloga zašto sve manje ljudi živi u staroj jezgri. Druga dimenzija je društvena - obnovu vidimo kao priliku da stvorimo nove javne prostore. Treća je gospodarska, i tu želimo da što više domaćih tvrtki izvodi te radove. Četvrta dimenzija i zelena, gdje bismo iskoristili energetsku obnovu zgrada i komunalne infrastukture, započeo je Tomašević te nadodao da ''iako je prošlo više od godinu dana od potresa, još nisu niti srušene kuće, čak niti u podsljemenskoj zoni''.

Nakon njega, riječ je imao i Dario Almersberger koji je kazao nekoliko primjera ''loše obnove''.

- Meni je skoro 80 godina i oni koji me znaju kažu da imam sreću da sam vidio tuđu nesreću. Nisamvidio samo potrese, požare i ratove, već sam vidio i objekte u Sarajevu gdje sam bio projektant. U Zagreb sam došao više puta i imao sam priliku vidjeti staru jezgru. Vidio sam više individualnih zahvata, međutim, to ostaje na razini žbuke - oko ne vidi, srce ne boli, no rana ostaje. Neki su mijenjali drvenu konstrukciju betonskom, no ona nije povezana s temeljem i time su napravili još gore rješenje jer je betonska konstrukcija 4 puta teža, kazao je te predložio izgradnju tvornice materijalima za obnovu.

- Problem je i odlaganje materijala obnove. Oni se mogu koristiti za temelje novih zgrada. Još jedan problem je i to što imamo razne troškove, no imamo kontrolu kvalitete koja košta oko 2 posto obnove, a ona je jako vrijedna jer može dati pravu sliku stvari te mislim da bi se to trebalo uvesti, nadodao je.

Luka Korlaet, kandidat za zamjenika gradonačelnika, kazao je kako očekuje suradnju s gradskom upravom kako bi se obnova ubrzala.

- Pružit ćemo ruku suradnje i nadamo se da će biti prihvaćena. Koristit ću iskustvo s Banije, a iskoristit ću i svoju suradnju sa stručnjacima iz Građevinskog fakulteta poput prof. Atalića, kazao je.

Na pitanje o povisivanju cijene karata javnog prijevoza, Tomašević je rekao kako do toga neće doći.

- Radi se o izjavama pročelnika koji se ne bavi tim temama, radi se o Kaliniću. Preveliki su troškovi jer se sve pretplaćivalo, zato je ovaj sustav nefunkcionalan. Što se tiče karata, najavili smo da ne mislimo povisivati cijenu karti. Pa ZET se većinom financira sufinanciranjem, a manji dio novaca dobiva od prodaja karata, kazao je, a progovorio je i o cijenama najmova u Zagrebu.

- Gledamo kako da smanjimo porezna opterećenja iznajmljivačima koji ne iznajmljuju turistima jer oni plaćaju puno veći porez. Mislimo povećati i Fond za najam stana kako bi ta cijena bila pristupačna jer to ona sad nije. Kada usporedimo cijene najmova i plaća, Zagreb postaje jedan od najskupljih gradova za iznajmljivanje, kazao je.

