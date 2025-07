Samo su ove tri osobe u povijesti hrvatskog pravosuđa osuđene na 50 godina zatvora

U cijeloj povijesti hrvatskog pravosuđa, samo tri osobe dobile su najtežu moguću kaznu zatvora od 50 godina. Među njima je i Krešimir Pahoki, koji je danas na Županijskom sudu u Bjelovaru saznao svoju presudu zbog zločina počinjenog u daruvarskom staračkom domu.

Prva takva kazna određena je nakon slučaja u Solinu je 2019. godine kada je došlo do brutalnog napada koji je šokirao cijelu zajednicu. Luka Juretić, tada 26-godišnjak, neočekivano je pokucao na vrata susjednog stana i zatražio brašno za palačinke. No umjesto susjedskog gostoprimstva, uslijedio je nasilni napad – Senku Uvodić iznenada je napao čekićem i batom za meso, a zatim je s poda nasrnuo i na njezina supruga Vicenca, kojeg je ozlijedio nožem u trbuh. Ozljede su bile kobne, a Vicenc je preminuo na mjestu. Nakon napada, Juretić je ukrao nekoliko vrijednih predmeta, uključujući ručni sat i zlatni nakit, a zatim pobjegao bez da je provjerio stanje Senke. Iako teško ozlijeđena, Senka je uspjela dopuzati do susjede i otkriti tko joj je napao obitelj, no nažalost preminula je dva mjeseca kasnije.Za ovaj strašan zločin, sud je 2021. godine LukI Juretiću izrekao kaznu od 35 godina zbog ubojstva Vicenca i 23 godine zbog pokušaja ubojstva Senke. Konačno je dobio jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora, najvišu koju hrvatski zakon predviđa, uz obavezno liječenje od ovisnosti o drogama. Kasnije je kazna smanjena na 40 godina, uzimajući u obzir njegove olakotne okolnosti poput neosuđivanosti i smanjene ubrojivosti. Kao otegotna okolnost naveden je način počinjenja kaznenih dijela.

Drugi osuđeni je Harald Kopitz (57), austrijski državljanin, koji je nepravomoćno osuđen na maksimalnu kaznu od 50 godina zatvora zbog podmuklog ubojstva troje svoje maloljetne djece. Prema optužnici, djeci je dao kakao u kojem je bilo najmanje 30 tableta diazepama. Za ubojstvo svakog djeteta dobio je po 27 godina zatvora, što je rezultiralo jedinstvenom kaznom od 50 godina. Nakon monstruoznog zločina, Kopitz je pokušao oduzeti si život, no policija ga je spasila nakon dojave prijatelja koji su na društvenim mrežama primijetili njegove objave o samoubojstvu. 25. listopada 2022. počinio je samoubojstvo u Kaznionici u Lepoglavi, gdje je bio na odsluženju kazne zatvora.

Županijski sud u Bjelovaru danas je proglasio krivim i trećeg osuđenog na maksimalnu kaznu zatvora, Krešimira Pahokija (52), za lanjsko šesterostruko ubojstvo i ranjavanja u Domu za starije "Vianey" u Daruvaru te ga nepravomoćno osudio na kaznu zatvora od 50 godina. Sudsko vijeće na čelu sa sutkinjom Majom Sikorom proglasilo je Pahokija krivim za 13 kaznenih djela, uključujući pet teških ubojstava, jedno ubojstvo i pokušaje ubojstava. U kaznu mu se uračunava i vrijeme u zatvoru od uhićenja, a pritvor mu se produljuje do pravomoćnosti presude. Zločin se dogodio 22. srpnja 2024. godine kada je umirovljeni vojni policajac došao u dom platiti dug za majčin smještaj. Nakon razgovora s vlasnicom, izvukao je pištolj i počeo pucati na prisutne. Ubio je njegovatelja Damira Fijalu, svoju majku i još četvero korisnika doma te ozlijedio još šestero osoba. Pahoki je ispalio najmanje 14 metaka, dva puta punio revolver, a nakon zločina otišao u obližnji kafić gdje ga je policija uhitila.