Stručnjak koji je proučavao sve Putinove ratove: On je racionalan, ali ako shvati da gubi možda ga uhvati panika

Tko pobjeđuje u Ukrajini? S obzirom na katastrofalne rezultate ruske vojske i uspjeh ukrajinske ofenzive ove jeseni to se može čini kao neobično pitanje, no ratovi nisu tako jednostavni, a globalne implikacije ovog sukoba čine ga složenijim od većine. O tome je za Bloomberg govorio Mark Galeotti, politolog i autor knjige "Putinovi ratovi".

Ruskog predsjednika Vladimira Putina Galeotti opisuje kao "sovjetskog aparatčika koji se zbog dobre sreće našao na čelu države, unatoč činjenici da zapravo ne zna kako se ona vodi". Putin, dodaje, nema nikakvog vojnog iskustva i nema vojničko razmišljanje. Kao bivši časnik KGB-a, Putin ljude, tvrdi Galeotti, "smatra punim ranjivosti koje se mogu iskoristiti".

- Ratovi su intrinzično zastrašujući, a Putin je spremniji od nas na zapadu smatrati teror prihvatljivim instrumentom rata - kaže. Nakon otpuštanja mnogih generala, Putin je doveo Sergeja Surovikina kojeg se naziva "Mesar iz Sirije". Galeotti za njega navodi da je jako brutalan čovjek.

- Vidjeli smo u Siriji da je spreman koristiti duboko brutalnu taktiku, ali s ciljem na umu. Ne samo zbog pukog užitka brutalnosti, već zato što je to dio vojne strategije. On želi slomiti Ukrajince ne na prvoj crti bojišnice, gdje se to nije pokazalo mogućim, već slamanjem volje zapada da ih podrži. U ovom ratu, mi smo potencijalno slaba karika. Ako počnemo gubiti volju, kapacitet i jedinstvo da nastavimo opskrbljivati ​​Ukrajince oružjem i novcem, oni će imati ozbiljnih problema u održavanju svog rata - ističe.

Putin se, kako navodi, zavaravao o kvaliteti svoje vojske zbog nekoliko razloga. On je imao više lakih pobjeda i postigao ono što je očekivao, a zapad nije puno učinio po tom pitanju. Stvorio je i sustav u kojem mu nitko zapravo ne može reći nešto što ne želi čuti. Naime, on sve više izbacuje iz svog kruga svakoga tko bi mogao ponuditi bilo kakvu kritiku. Ljudi sada znaju da Putinu govore ono što želi čuti, a ne ono što treba čuti.

Galeotti ne smatra da se rat počinje mijenjati u korist Rusije te tvrdi kako se nalazi na "prirodnoj točki kulminacije ukrajinske ofenzive".

- Imali su neke prave trijumfe na sjeveru kod Harkiva i u manjoj mjeri na jugu. Vrlo su tihi o vlastitim žrtvama, ali je jasno da su pretrpjeli gubitke. Rusi su ubacili niz novomobiliziranih rezervista, koji su užasno loši vojnici i nose užasne gubitke, ali barem osiguravaju dodatno ljudstvo na prvim crtama. Ukrajinci su u jačoj poziciji. Rusi bi se mogli nadati da će na proljeće moći pokrenuti protunapad. Mislim da je upravo to ono što i Ukrajinci planiraju napraviti i mislim da bi oni bili u boljoj poziciji da to učine - rekao je.

Ruske optužbe da Ukrajinci razvijaju "prljavu bombu" opisao je kao "dio niza bizarnih optužbi koje se pojavljuju i zatim nestaju". Također, ne smatra da bi Putin koristio kemijsko oružje ili taktičke nuklearne bombe. Za to, navodi, "nema nikakvog vojnog razloga".

- Mislim li da je to nemoguće? Ne. Međutim, čini se da je Putin, uz to što vjeruje u mnoge duboko uznemirujuće i neugodne stvari, racionalan akter. Ako ima dovoljno vremena, može shvatiti da gubi, ali ako se čini da će Ukrajinci samo proći i uzeti sve, mogla bi ga uhvatiti panika. Možda će se osjećati toliko stjeranim u kut da nema što izgubiti - zaključuje Galeotti.

