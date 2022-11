Kreću li Česi putem Orbánove Mađarske: Vode posve drukčiju politiku prema Putinu

Deseci tisuća Čeha na masovnim proruskim, antivladinim i antizapadnim prosvjedima na središnjem i najljepšem trgu u Pragu, na kojem su se u prošlosti odigrali važni povijesni događaji, pa i Havelova Baršunasta revolucija 1989., koja je dovela do pada komunističkog režima, otvaraju pitanje koliko je Češka proruska i kreću li i Česi putem Orbánove Mađarske?



Naime, Mađarska je u ovom trenutku jedina članica Europske unije koja ne prestaje izražavati rezerve zbog europske politike prema Rusiji i sankcija nametnutih Rusiji zbog rata u Ukrajini, premda pritom moramo biti pošteni i kazati da i Mađarska unatoč protivljenju provodi sve ključne odluke EU protiv Rusije. Proruske prosvjede u Češkoj, koji su zbog činjenice da Češka trenutačno predsjedava Vijećem Europske unije privukli veliku pozornost europskih medija, organizira raznorodna grupacija koja se okupila oko trumpovskog gesla "Češka prva". Politički, riječ je o marginalnim nacionalističkim i desničarskim skupinama, iako među njima ima i radikalno lijevih proruskih grupacija, kao i antivaksera. Kao svoje protivnike proglasili su Ukrajinu, NATO, Europsku uniju i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, tvrdeći da Rusija nije njihov neprijatelj. Njihove su poruke očekivane i svode se na teze prema kojima vladajući moraju ukinuti sankcije Rusiji, koje ionako više štete Češkoj nego Rusiji, a moraju i obustaviti isporuke oružja Ukrajini, s obzirom na to da rat u Ukrajini, kako kažu, "nije naš rat". To je navlas isto što već mjesecima ponavlja i Orbán, koji također tvrdi da su europske sankcije protiv Rusije "pucanje u vlastitu nogu" i da Ukrajina ne može pobijediti Rusiju. Orbán usto cijelo vrijeme trajanja invazije održava kontakt s Putinom i ne samo što odbija poslati oružje Ukrajincima, nego je i zabranio transport oružja namijenjenog Ukrajini preko mađarskog teritorija.