Velika analiza dramatične eskalacije. Tadić: 'Kad bi Iran i dobio svoju nuklearnu bombu, vrlo brzo bi je nabavili svi susjedi'

Skidaju se rukavice i postaje jasnije tko koga podržava i čuva mu leđa. Razmjena projektila između Izraela i Irana iz dana u dan donosi nove žrtve, a svijet strahuje od eskalacije sukoba. Javnost se dijeli na one koji podržavaju vanjsku politiku Izraela u Iranu i Pojasu Gaze i one koji, poput hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, govore o "zločinačkoj kliki koja svijet želi uvući u rat". Vanjskopolitički analitičar Gordan Akrap ističe da se u vanjskoj politici Izraela vidi konstanta, a to je da se uvijek borio i borit će se "protiv onih koji mu osporavaju pravo na postojanje i život na području Bliskog istoka", kao i pravo na izgradnju Abrahamskih sporazuma s arapskim državama.