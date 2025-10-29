Tko je zgodna kći Brigitte Macron iz prvog braka? Pojavila se na sudu i otkrila detalje o majci

Tiphaine Auzière (41), najmlađa kći francuske prve dame Brigitte Macron iz prvog braka s André-Louisom Auzièreom, svjedočila je na suđenju protiv 10 osoba optuženih za kibernetičko nasilje i uznemiravanje. Optužbe se odnose na širenje lažnih tvrdnji da je Brigitte Macron transrodna osoba (rođena kao muškarac), uz zlonamjerne komentare o njezinu spolu i seksualnosti. Tiphaine je opisala kako njezina majka pati od duboke tjeskobe i pogoršanja mentalnog zdravlja, što potkrepljuju medicinske procjene. "Nema niti jednog tjedna da je ne uznemiravaju", kazala je na sudu. Prva dama stalno mora paziti na odjeću i ponašanje iz straha da će bilo koja fotografija biti iskrivljena i zloupotrijebljena na internetu. "Ona čita tweetove koji joj se pokazuju, ali više to ne želi", dodala je. Auzière. U srpnju 2025., Emmanuel i Brigitte Macron podnijeli su tužbu za klevetu u saveznoj državi Delaware (SAD) protiv podcasterice Candace Owens. Owens je u ožujku 2025. objavila YouTube video 'Je li prva dama Francuske muškarac?', nazvavši to 'najvećim skandalom u političkoj povijesti'. Producirala je seriju „Becoming Brigitte“ za svojih 4,5 milijuna pretplatnika, piše CNN.

Brigitte Macron’s daughter has spoken out for the first time about the taboo romance between her mother and Emmanuel Macron:https://t.co/betKkxNiP5 pic.twitter.com/wM9eIPuVHs — Women in the World (@WomenintheWorld) June 15, 2018

Tiphaine Auzière najmlađa je od troje djece Brigitte Macron iz prvog braka s André-Louisom Auzièreom. Imala je samo 10 godina kada je njezina majka, tada učiteljica drame u Amiensu, upoznala 17-godišnjeg Emmanuela Macrona – budućeg francuskog predsjednika. Iako je njihova veza započela u tom razdoblju, par se vjenčao tek 2007. godine, godinu dana nakon razvoda Brigitte i André-Louisa. Tiphaine je oduvijek bila javna i odlučna u obrani odnosa svoje majke i Emmanuela Macrona, posebno zbog 24-godišnje razlike u godinama. Kao mlada studirala je pravo. Nakon završetka studija je preko očuha upoznala poreznog stručnjaka Frédérica Moréasa s kojim danas vodi odvjetničko društvo „Challenges Avocats". Prema njihovoj web stranici, zajedno su predani „inovaciji i humanosti".

U televizijskom dokumentarcu 'Brigitte Macron: Francuski roman' izjavila je: "Bili su prilično zaljubljeni i to je među njima bilo prilično očito i vrlo teško. Ako moram dati viziju ljubavi, to su Emmanuel i mama. Kad su zajedno, gotovo je kao da svijet ne postoji". Ove riječi odražavaju duboko poštovanje prema majčinoj odluci, unatoč društvenim kritikama i medijskom pritisku. Godine 2020. Tiphaine je izazvala nervozu u Elizejskoj palači kada je bez prethodnog odobrenja predsjedničkog ureda dala ekskluzivni intervju i fotografiranje za Paris Match. U istom intervjuu progovorila je o svom socijalnom aktivizmu. Redovito se sastaje s vladinim dužnosnicima, kako bi zagovarala reformu zatvorskog sustava i reintegraciju bivših zatvorenika u društvo. Iako su neki to protumačili kao znak političkih ambicija, ona je to odlučno demantirala. "Ja sam samo predana građanka", kazala je. Tijekom intervjua prvi put je javno otkrila da joj je otac, André-Louis Auzière, preminuo devet mjeseci ranije (krajem 2019.). Auzière cijeli je život izbjegavao medije i odbijao komentirati bivšu suprugu ili njezin brak s Macronom, čuvajući privatnost svoje djece, piše Tatler.

