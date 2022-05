Tko je zadnji Bandićev čovjek koji tvrdi da mu prijete Tomaševićevi ljudi? Grobar Cibone uhićen zbog posla s Klemmom

Plantarni fascitis. Ili, kako ovo nije portal o zdravlju, reći ćemo "trn u peti". E, pa to je, otkako su došli na vlast u Zagrebu, možemovcima Ivica Lovrić. Opetovani privremeni pročelnik za obrazovanje i sport u Gradu od lanjskog je lipnja "samo" savjetnik, radno je to mjesto koje mu pripada još od vremena Milana Bandića, a koje povremeno koristi kako bi govorio protiv Tomaševića i ekipe.



Zamjenici gradonačelnika već su najavili kako će mu nekako probati dati otkaz, ali zakon im to trenutačno ne dopušta, što vrlo dobro zna Lovrić, posljednji bastion nekadašnje gradske garniture. Svi ljudi, za koje se slovilo kao bliskima pokojnom gradonačelniku, polako su se povukli iz javnosti, rijetko se oglašavaju, a još rjeđe pojavljuju. Ne i Ivica Lovrić, kojeg smo posljednji puta glasno i jasno mogli vidjeti proteklih fana, nakon što je Visoki upravni sud privremeno obustavio izmjene mjere roditelj odgojitelj.