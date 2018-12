Reakcije na pismo: Radeljić je provodio svoju, a ne predsjedničinu politiku

Počele su stizati prve reakcije na otvoreno pismo Mate Radeljića, razriješenog savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za unutarnju politiku.

Jedan od izvora iz Ureda predsjednice kazao nam je 'o bivšima sve najbolje' dok drugi izvor blizak Pantovčaku napominje kako je Radeljić ovim potezom javno pokazao svoje pravo lice po kojem 'on valjda umišlja da je važniji nego institucija predsjednice za koju je trebao raditi'.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

- Tko će ga nakon ovoga željeti surađivati s njim? Hoće li tako brzo i drugima okrenuti leđa? - pita se naš izvor.

U Vladi kao i u HDZ-u još ne žele javno komentirati Radeljićevo pismo, no pojedini sugovornici napominju da je to još samo jedan dokaz o kakvoj se osobi radi. Također, napominju da su s punim pravom na to upozoravali predsjednicu.

- Radeljić je sve ovo vrijeme, čini mi se, provodio svoju, a ne predsjedničinu politiku. Toga je očito postala svjesna i predsjednica - kaže naš izvor.

