Milanović na obljetnici 'Gromova': 'Hrvatska ima jedinstvenu povijest'

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je večeras na obilježavanju 35. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade „Gromovi“. „Hrvatskom vojskom, u svakom trenutku, gdje god bila, gdje god se borila ako za to bude potreba, moraju zapovijedati naši ljudi koji su položili prisegu hrvatskoj zastavi i hrvatskom Ustavu. Sa saveznicima svih vrsta lijepo, pošteno i iskreno, ali kao što smo naučili u svojoj povijesti - jedino svojom voljom, svojim odlukama i svojom snagom možemo postići velike ciljeve“, rekao je Predsjednik i istaknuo kako je hrvatski narod jedinstven u EU po onome što je prošao prije 35 godina, navodi se u priopćenju.

„Ova slika koju ja vidim ispred sebe večeras i često u Hrvatskoj, jedinstvena je jer nigdje nećete naći ovakav skup ljudi u zrelim godinama koji se okupljaju ovakvim povodom – povodom sudjelovanja u ratu kojeg su dobili. Nitko osim Bosne i Hercegovine, na neki način, nema ovakvu generaciju ljudi, koja je protiv svoje volje prije 35 godina natjerana u rat“, rekao je predsjednik Milanović. On je istaknuo kako Hrvatska iz tog razloga ima posebnu povijest kakvu nema niti jedna europska država.

„Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina. S posebnim bolom je ušla u Europsku uniju, nitko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali, i naši današnji saveznici. To su činjenice, ali to nije razlog da budemo ogorčeni na bilo koga ili da bilo koga mrzimo ili da budemo potišteni zbog toga. Ali, to je činjenica“, pojasnio je predsjednik Milanović i još jednom naglasio kako danas “o svojoj sudbini i svojoj vojsci, o svojim akcijama, pa i svojim neakcijama, odlučujemo sami, gledajući samo hrvatske interese“.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti obilježavanja 35. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade „Gromovi“ govorili su predsjednik Udruge veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“ Nenad Bužanić, državni tajnik u Ministarstvu obrane i izaslanik ministra obrane Drago Matanović, potpredsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja i izaslanik predsjednika Vlade Tomo Medved i saborski zastupnik i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Ante Deur. Uz predsjednika Milanovića bio je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.