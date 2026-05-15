U Zagrebu nestala Božena Šarić (84), boluje od demencije. Obitelj moli za pomoć

U Zagrebu je nestala 84-godišnja Božena Šarić, korisnica doma za starije Bene Vita, a njezina obitelj apelira za pomoć u potrazi. Prema informacijama obitelji, Božena Šarić nestala je tijekom organiziranog sanitetskog prijevoza na liječnički pregled u KB Merkur. "Moguće je da je moja majka negdje u bolnici, a svi peru ruke. Ne živim u Zagrebu i na putu sam za Zagreb", rekao je njezin sin. Rođena je 1941. godine, ima prosijedu kosu i boluje od demencije. Obitelj navodi kako je riječ o povučenoj i često prestrašenoj osobi, no fizički je dobrog zdravlja i pokretna, zbog čega postoji mogućnost da se kreće bilo gdje na području Zagreba.

Prema navodima obitelji, u petak je trebala biti prevezena sanitetskim vozilom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba na pregled u ambulantu vaskularne kirurgije KB-a Merkur. No, prema njihovim tvrdnjama, pacijentica nikada nije stigla na pregled, niti je vraćena u dom. "Oko 17:48 sati nazvao sam dom kako bih provjerio je li se majka vratila s pregleda. Odgovor koji sam dobio bio je šokantan. U domu su rekli da Božena Šarić nikada nije vraćena s pregleda. Istodobno, iz bolnice KB Merkur obitelji je potvrđeno da pacijentica nikada nije ni zaprimljena na pregled", navodi sin nestale žene.

Obitelj tvrdi kako zasad nije jasno gdje je i kada nestala. "Drugim riječima, osoba koja je trebala biti u organiziranom sanitetskom prijevozu između doma i bolnice nestala je negdje na tom putu", navodi se u apelu. Dodaju i kako su od bolnice zatražili pregled nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li Božena Šarić uopće stigla u krug bolnice ili je nestala ranije tijekom prijevoza. "U bolnici je rečeno da ne mogu provjeriti kamere bez informatičara koji naravno ne radi", tvrdi obitelj. Nestanak je prijavljen policiji, a potragu vodi Policijska uprava zagrebačka. Obitelj moli sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Boženi Šarić da obavijeste policiju ili najbližu policijsku postaju.