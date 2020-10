Tko je Mislav Herman, zastupnik HDZ-a koji bi mogao postati novi predsjednik Skupštine

Nije još odlučeno, ali ide u tom smjeru - kažu nam tako u HDZ-u o Mislavu Hermanu, čije se ime spominje kao ono novog predsjednik Gradske skupštine. Na tom bi mjestu trebao zamijeniti Dragu Prgometa, koji je dao ostavku, a službeno bi gradskim parlamentom Herman mogao predsjedati već ovog mjeseca. Hoće li, pitali smo i njega.

- Ma nije to još ništa službeno, stranačka tijela tek moraju raspravljati. Ako se Prgomet razriješi dužnosti, "u igri" su svi zastupnici HDZ-a iz Skupštine. Daleko je još to moje navodno imenovanje, bilo bi neodgovorno da sad to komentiram - kazao nam je Herman.

Bliži Plenkoviću nego Mikuliću

A da nam kažu koju riječ o Hermanu pitali smo njegove kolege.

- Mislav je dobar dečko i odličan liječnik. Možda mu nedostaje malo force, ali sad će dobiti priliku da se ozbiljnije dokaže, pa će je valjda i iskoristiti - rekao nam je jedan od njegovih starijih kolega iz gradskog HDZ-a, pa dodao kako je Herman na svom poslu izuzetno voljen i cijenjen.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 30.01.2018., Zagreb - Sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba na kojoj se glasalo o usvajanju odluke o nacinu prikupljanja i naplate odvoza otpada u Zagrebu. Ana Lederer, Mislav Herman. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kažu tako i brojne rodilje koje su ga ocjenjivale na internetskim stranicama poput najdoktor.com, gdje je ovaj specijalist ginekologije i opstetricije u Petrovoj među omiljenim osobama koje bebe prve ugledaju. A nije mrska Hermanova pojava ni kolegama u Skupštini. - U redu je. Može se s njim popričati i stvarno nije loš čovjek - opisuju ga tako u oporbi dodajući da je, po nastupu, sličan i dosadašnjem predsjedniku gradskog parlamenta Dragi Prgometu.

Ono što im je još zajedničko jest liječnička karijera, ali i HDZ-ovska "struja". Obojica su bliži premijeru Andreju Plenkoviću nego šefu zagrebačkog ogranka stranke Andriji Mikuliću, što im je kod lokalnih HDZ-ovaca, doznajemo, velik plus. Vratimo se sad opet samom Hermanu, koji je slijedio traga svog oca Radoslava, također ginekologa te svojedobno ravnatelja KBC-a "Sestre milosrdnice".

Majka mu je Vinka Luetić-Herman, također liječnica te bivša revizorica za mirovine u HZMO-u, prije pet godina nepravomoćno je osuđena zbog sređivanja lažnih invalidskih mirovina. Bila je to "afera Rubala" jer joj je glavni akter bio dr. Drago Rubala, a osim njega, u njoj je bilo obuhvaćeno još 68 osoba, među kojima i majka Mislava Hermana. Nije to sve od doktora u obitelji jer je druga supruga njegova oca Mirna Šitum, nekadašnja pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo te voditeljica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a "Sestre milosrdnice". A prije nego krenemo na sam politički dio, valja spomenuti i da je Mislav Herman rođen na prvi dan proljeća prije 43 godine, a u braku je od svoje 30. I supruga mu je u medicinskim vodama, dok njezin otac, odnosno Hermanov punac, zubar i slovi kao jedan od najbogatijih ljudi na Pagu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.02.2020., Zagreb - Sjednica zagrebacke Gradske skupstine nastavljena je raspravom o izmjenama i dopunama GUP-a. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Ušao je kao zamjena

Nešto ranije ipak "potpisao" je s HDZ-om, u kojem je od studentskih dana. Bio je član mladeži stranke, šef područnog ogranka Gornji grad - Medveščak, a dio je i predsjedništva zagrebačke Akademske zajednice HDZ-a. U Gradsku je skupštinu kao zastupnik ušao u lipnju 2017. s kolegom Kazimirom Ilijašem, a njih su dvojica bili zamjene Nikolini Brnjac i Krunoslavu Katičiću.

Ove je godine pokušao Mislav Herman i u Sabor pa je bio kandidat svoje stranke u prvoj izbornoj jedinici u kojoj je, na dvanaestom mjestu na listi, osvojio 479 glasova ili 0,97 posto. Ipak, njegovo se ime još prije četiri godine spominjalo kao mogućeg nasljednika Andrije Mikulića na čelu zagrebačkog ogranka stranke, a kolege u HDZ-u kažu da je Herman ambiciozan čovjek koji bi rado jednom volio biti i predsjednik stranke te premijer države.