FOTO Snažan udarac za Rusiju: Uništen im je najjači i najmoderniji tenk

Društvenim mrežama širi se snimka uništenja modernog ruskog tenka T-90M. Fotografiju uništenog tenka objavio je novinar The Kyiv Independenta Ilija Ponomarenko. Sve se odigralo negdje u istočnoj Ukrajini.

I mean, who could guess that the first Russian T-90M would be hunted down within days after their much-advertised deployment to Ukraine’s Kharkiv Oblast.

Say hi to our big friend Andriy Tsapliyenko. pic.twitter.com/1GaFuHcgR8