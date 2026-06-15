Velika Britanija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16: 'Djeca će biti sigurnija i sretnija'

Pristup društvenim mrežama u Ujedinjenom Kraljevstvu bit će zabranjen korisnicima mlađima od 16 godina, najavio je Keir Starmer, opisavši to kao "stvarnu promjenu za našu djecu i našu budućnost". "Društvene mreže čine djecu nesretnom, olakšavaju nasilnicima da ih uznemiravaju i zlostavljaju, a mogle bi štetiti i njihovu mentalnom zdravlju", rekao je, predstavljajući planove o kojima su mediji izvijestili tijekom vikenda, a koji će ići dalje od pionirske zabrane u Australiji. Plan uključuje zabranu svih glavnih društvenih platformi, uz odvojena ograničenja za internetske proizvode poput aplikacija za igranje, uključujući uklanjanje mogućnosti razgovora s nepoznatim osobama. "To nije nešto što činim olako i neću to predstavljati kao nešto bez ikakvih posljedica, kao da društvene mreže nisu donijele nikakve koristi mladima, jer to očito nije točno", rekao je. "No vladanje uvijek podrazumijeva izbore i meni je jasno da je potpuna zabrana pravi izbor".

Promjene, detaljno iznesene u govoru u Downing Streetu, implicitno su predstavljene kao nasljeđe Starmerova mandata na mjestu premijera, s obzirom na to da se očekuje da bi se uskoro mogao suočiti s izazovom za vodstvo, piše The Guardian. Rekao je da je zabrana dio načina da se roditelje uvjeri kako će "Britanija biti bolja za njihovu djecu, da će dobiti poštenu priliku". Rekao je da predviđanja kako će mnogi tinejdžeri zaobići zabranu, kao u Australiji, nisu poanta. "Ne kažemo: 'O, gledajte, tinejdžer je nekako uspio doći do pića, pa se onda nemojmo ni truditi zabranjivati prodaju alkohola djeci'. To ne radimo, zar ne? Ja to jednostavno ne prihvaćam. Naši zakoni jesu pravila, ali su i izraz naših vrijednosti. Oni oblikuju društveni ugovor, pa će ovo s vremenom promijeniti razgovore koje roditelji vode i očekivanja djece".

"To će donijeti golemu razliku. Učinit će našu djecu sigurnijom. Učinit će našu djecu sretnijom. Dat će im više vremena, više sigurnosti, punu slobodu da odrastaju, više prilika i to je, na kraju krajeva, ono o čemu se radi u ovoj vladi". Odgovarajući na pitanja nakon govora, Starmer je rekao da će cilj biti usvojiti zakon do kraja godine, a da bi zabrana stupila na snagu do sljedećeg proljeća. Starmer je najavu iznio pred publikom u kojoj su bili brojni zagovornici zabrane, uključujući roditelje koji su izgubili djecu, kojima je zahvalio. Rekao je: "Nisam spreman na kompromise kada je riječ o sigurnosti i sreći naše djece, i zato se ova zabrana mora dogoditi, i zato će se ova zabrana dogoditi. "Da, teško je – teško ju je zakonski urediti, teško regulirati, teško provoditi. Zato smo tražili širok raspon mišljenja o tome. Zato smo slušali ljude, razgovarali, pažljivo proučili dokaze, učili od zemalja poput Australije koje poduzimaju slične korake".

Upitan očekuje li negativnu reakciju američkih tehnoloških divova, Starmer je ustvrdio da zabrana ne znači da se protivi tehnologiji i umjetnoj inteligenciji. "Ne prihvaćam i nikada neću prihvatiti, da ne možete istodobno biti za tehnologiju i umjetnu inteligenciju, a u isto vrijeme reći da moramo zaštititi svoju djecu. Nikada neću prihvatiti argument da zbog budućnosti umjetne inteligencije i tehnologije moramo ostaviti svoju djecu izloženu na način na koji su bila dosad ili bi mogla biti u budućnosti". Vlada je u nedjelju priopćila da je devet od deset roditelja podržalo minimalnu dob od 16 godina za pristup tim aplikacijama u odgovorima dostavljenima u sklopu savjetovanja "odrastanje u online svijetu".