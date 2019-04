Tko ima najviše šanse za ulazak u parlament EU

Još su dva dana preostala do zadnjeg roka u kojem stranke koje se žele natjecati na euroizborima u svibnju Državnom izbornom povjerenstvu mogu dostaviti liste kandidata. Liste od kojih se očekuje najviše, HDZ-ova i SDP-ova, već su objavljene, a ankete procjenjuju da će zajedno osvojiti dvije trećine hrvatskih mandata u Europskom parlamentu, pri čemu HDZ kao cilj postavlja najmanje pet, a SDP tri mandata, koliko su osvojili i na izborima 2014. godine. Ostalim strankama preostaje da se izbore za maksimalno četiri mandata, a hoće li ih biti i toliko ovisit će prije svega o odzivu birača, koji je prije pet godina iznosio siromašnih 25 posto. Iziđe li i sada na izbore samo četvrtina birača, jasno je da će na mandate pouzdano moći računati isključivo oni sa snažnom stranačkom aparaturom.

Biti ili ne biti za SDP

Da su toga svjesni i u HDZ-u pokazuje netom objavljena lista na kojoj su pozicije zauzeli redom mladi ljudi odani šefu stranke Andreju Plenkoviću, a političkih “teškaša” kakvi su se mogli vidjeti na HDZ-ovoj listi prije pet godina sada nema. Kada se usporedi Plenkovićeva lista s onom koja se slagala u vrijeme Karamarka, a na kojoj su bili Plenković, Stier, I. Maletić, M. Petir..., vidljiv je deficit. Doduše, HDZ je tada bio u oporbi, pa je lista sastavljena tako da privuče što više birača, ali i da se tada nepoželjne Plenkovića i Stiera pošalje preko granice. Plenković je sada na vlasti i očito računa na bezuvjetnu podršku HDZ-ovih birača.

Iako je lista dobila jednoglasnu potporu na Predsjedništvu stranke, među HDZ-ovcima je negativno odjeknula Plenkovićeva poruka da ta lista pokazuje kako radom i zalaganjem mladi ljudi mogu doći do krupne političke odgovornosti, kada se zna da je 29-godišnji Karlo Ressler ipak posinak vječnog HDZ-ovca Vladimira Šeksa, što mu je bila odskočna daska da uopće postane Plenkovićev bruxelleski asistent.

Slično je i s drugim mladima na listi. Svi su oni karijere gradili oslanjajući se na stranku, koja im je osiguravala vrhunske sinekure. Domagoj Maroević je, primjerice, s pozicije tajnika splitskog HDZ-a imenovan ravnateljem županijske Lučke uprave. Zanimljiv je i izbor Stjepana Ribića, šefa Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje. Da on bude na listi navodno je inzistirao sam Plenković, no čim je lista potvrđena, u stranci su komentirali kako Ribić ne samo da ne može privući birače, nego da će ih odbiti. Da je tomu tako uskoro je pokazala i snimka iz kampanje 2014. godine na kojoj Ribić kao kandidat HDSSB-a vrlo grlato poziva birače da se usprotive HDZ-u “koji je pokrao Hrvatsku”. Iz tako skrojene liste čini se da Plenković preko euroliste vodi kadrovsku politiku i čisti stranku jer smatra da će birači podržati HDZ tko god bio na listi.

Temelj za toliku samouvjerenost šefa najjače vladajuće stranke dobrim dijelom treba tražiti u slabašnoj oporbi. Ovi izbori su biti ili ne biti za SDP, izmrcvaren unutarnjim podjelama i ogromnim padom rejtinga. Stranka si je kao cilj zadala osvajanje triju mandata, kao i na prošlim izborima, no rezultati koje je postigla na izvanrednim izborima u, primjerice, Vrgorcu ili Ličko-senjskoj županiji ne ulijevaju previše povjerenja u realnost tog plana. Davor Bernardić je zato, unatoč svim unutarstranačkim nesuglasicama, listom pokušao pokazati jedinstvo stranke. Sam je odbio staviti se na prvo mjesto, svjestan da bi ga u broju preferencijskih glasova mnogi pretekli, što bi za njega značilo dodatno poniženje.

Na prvome mjestu tako je završio provjereni kadar Tonino Picula, koji je i na prošlim izborima dobio najviše preferencijskih glasova, dijelom i zato što je u to doba bio u sukobu s tadašnjim predsjednikom stranke Zoranom Milanovićem. Slijede ga Biljana Borzan i Predrag Matić, koji je za te izbore imenu i formalno dodao nadimak Fred, ne bi li bio prepoznatljiviji biračima, što će reći da namjerava voditi personalnu kampanju. Isto već čini i Gordan Maras, nezadovoljan sedmim mjestom koje mu je dodijelila stranka, a preferencijske glasove s posljednjeg, 12. mjesta lovit će Ranko Ostojić. Naravno, pod uvjetom da zbog odgode Brexita ne ispadne s liste.

“Jedina brana fašizaciji”

Padom SDP-ova rejtinga na ljevici se otvorio prostor koji su mnogi pohrlili popuniti, pri čemu na dio “otpalih” SDP-ovih mandata vjerojatno može računati Živi zid, kojem ankete predviđaju čak dva mandata u Bruxellesu. Među strankama lijevog centra i ljevice, ankete najveće šanse zasad daju Amsterdamskoj koaliciji. Na zadnje i predzadnje mjesto liste strateški su raspoređeni predsjednici HSS-a i GLAS-a, Krešo Beljak i Anka Mrak Taritaš. Listu predvodi istarski župan, IDS-ovac Valter Flego, a upravo IDS i njegova uloga u propasti pulskoga brodogradilišta mogli bi biti uteg oko nogu te koalicije. Na sve optužbe iz Amsterdamske zasad uzvraćaju “mantrom” da su upravo oni jedina prava brana “fašizaciji i orbanizaciji” Hrvatske koju gura HDZ, no i taj su argument u međuvremenu doveli u pitanje koaliranjem HSS-a i HSU-a s HDZ-om i HSP AS-om na netom održanim izborima u Lici.

Slabosti HDZ-ove liste nadaju se iskoristiti druge stranke na desnom centru i desnici, a prema anketama, najviše šanse ima Most nezavisnih lista. On je javnosti ponudio prilično izbalansiranu listu, s ljudima iz svih krajeva Hrvatske i različitih područja djelovanja, a na samom predstavljanju liste pohvalio se činjenicom da je njihova kandidata Ivana Prskala podržao koordinator referendumske inicijative Narod odlučuje Zvonimir Troskot, čime su jasno dali do znanja na čije glasove računaju. Dodatnu težinu listi daje predsjednik stranke Božo Petrov na njezinu čelu, iako već najavljuje da neće u Bruxelles, a s posljednjeg mjesta preferencijske glasove lovi Miro Bulj. Što se tiče desnijih stranaka, njihove izborne šanse umanjila je činjenica da nisu uspjele naći zajednički jezik pa će Hrast i Konzervativci okupljeni u Hrvatske suvereniste na izbore u jednoj, a Nezavisni za Hrvatsku i HSP, koji još nisu predstavili listu, u drugoj koaliciji.

Most predstavio program za izbore Europskog parlamenta

[video: 30513 / ]

Predstavljamo liste:

HDZ

Karlo Ressler

Dubravka Šuica

Tomislav Sokol

Željana Zovko

Sunčana Glavak

Marijana Balić

Goran Pauk

Nikolina Brnjac

Stjepan Ribić

Domagoj Maroević

Danijel Marušić

Stjepan Adanić

SDP

Tonino Picula

Biljana Borzan

Predrag Matić

Romana Jerković

Joško Klisović

Ivana Posavec-Krivec

Gordan Maras

Barbara Antolić-Vupora

Mladen Novak

Sanja Radolović

Mirela Holy

Ranko Ostojić

MOST

Božo Petrov

Sonja Čikotić

Ivan Prskalo

Ines Strenja

Ružica Vukovac

Robert Podolnjak

Ljubica Ambrušec

Nizar Shoukry

Ivan Bekavac

Mato Tomljanović

Ivan Matić

Miro Bulj

ŽIVI ZID

Tihomir Lukanić

Dolores Schauer

Dominik Vuletić

Goranka Dorotić

Branimir Bunjac

Nikolina Budimir

Ivana Delaš

Dinko Štimac

Igor Markešić

Maja Očko-Šunjić

Zvonko Šegvić

Ivan Vilibor Sinčić

AMSTERDAMSKA KOALICIJA

Valter Flego (IDS)

Jozo Radoš (GLAS)

Zoran Bahtijarević (HSS, nezavisni)

Silvano Hrelja (HSU)

Tea Mičić Badurina (PGS)

Marina Gradišer (Demokrati)

Diana Topčić-Rosenberg (GLAS)

Damir Novotny (HSS)

Mira Morović (Hrvatski laburisti)

Damir Jurić (Nezavisni)

Krešo Beljak (HSS)

Anka Mrak Taritaš (GLAS)

HNS

Matija Posavec

Tome Antičić (nezavisni)

Ivana Nikolić-Popović (nezavisna)

Ruža Kovačević-Bilić

Davor Nađi

Nataša Gabričević

Habib Tahiri

Kristina Bulešić

Alen Leverić

Morana Jokić

Tomislav Stojak

Stjepan Čuraj

START

Dalija Orešković

Bojan Glavašević (nezavisni)

Nicole Kwiatkowski

Duje Prkut

Branka Lukačević-Gregić

Tomislav Žagar (nezavisni)

Marina Pavković

Pero Mrnarević

Lejla Šehić-Relić (nezavisna)

Tonći Talaja

Igor Vlajnić

Nebojša Biškup

MOŽEMO - NOVA LJEVICA - ORAH

Tomislav Tomašević (Možemo)

Rada Borić (Nova ljevica)

Zorislav Antun Petrović (ORaH)

Sandra Benčić (Možemo)

Ana Marija Simić (Možemo)

Dubravko Lepušić (Nova ljevica)

Karmela Romić (ORaH)

Nebojša Zelić (Možemo)

Nadežda Čačinović (Nova ljevica)

Mladen Sudar (ORaH)

Atana Grbić-Martinović (ORaH)

Dragan Markovina (Nova ljevica)

HDS

Zoran Jukić

Toni Turčinov

Vjekoslav Indir

Miljenko Cmrečak

Marija Crnić-Martinović

Nada John

Igor Vojković

Sanja Jurić

Ivana Djedović

Tatjana Jakšić

Milica Đurđić

Dajana Šehić

BANDIĆ MILAN 365

Martina Bienenfeld

Hrvoje Burić

Irena Cajner-Mraović

Veljko Đorđević

Ljubo Jurčić

Jozo Milićević

Marijo Možnik

Jelena Pavičić-Vukičević

Krešimir Rogina

Gordana Rusak

Davor Štern

Ana Vlahov

HRVATSKI SUVERENISTI

Ruža Tomašić

Ladislav Ilčić

Ante Žoni Maksan

Željko Sačić

Pero Kovačević

Bernardica Juretić-Rožman

Jure Vujić

Kristina Gogić

Tomislav Sunić

Ivana Pavlić

Predrag Peđa Mišić

Hrvoje Zekanović