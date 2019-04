Bernardić o mirovinskoj reformi: Pogriješio sam, Vlada je mislila da radi nešto dobro

Komentirajući mirovinsku reformu, šef SDP-a Davor Bernardić poručio je kako je pogriješio kada je za to digao ruku.

- Jučer kad sam išao iz Splita, stao sam na odmorištu. Dvije gospođe koje tamo rade na blagajni pitale su me - 'Gospodine Bernardić, je li istina da ćemo mi zaista morati raditi do 67. godine? Pa mi jedva stojimo na nogama!'. Riječ je o starijim gospođama. I o tome se ovdje radi. Dakle, ljudi na određenim zanimanjima ne mogu raditi do 67. godine - rekao je Bernardić u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.

Voditelj Aleksandar Stanković pitao ga je zašto im nije rekao da je on glasovao za to 2013. godine.

- Pa što se toga tiče, pogriješio sam! Pogriješio sam zato jer sam slijedio stav kluba, odnosno Vlade. Zašto? Vlada je preuzela preporuke Europske komisije. Mislila je da radi nešto dobro, to je bilo do 2038. Ja sad odgovorno tvrdim - to je bila greška. To je bila greška naše Vlade. Ne možemo mi kud Bruxelles okom, mi skokom! - rekao je Bernardić.

Bilo je govora o Ivi Sanaderu i HDZ-u. Rekao je kako presuda Sanaderu pokazuje da je 'HDZ duboko korumpirana stranka'. Rekao je i kako SDP 'kada dođe na vlast' oporavi zemlju i pruži optimizam, uvede red... Rekao je kako 'onda oni dođu i sve razruše'.

- Ne možemo mi toliko sagraditi koliko oni mogu srušiti, ne možemo mi toliko stvoriti koliko oni mogu pokrasti - rekao je u emisji Nedjeljom u 2.

Komentirajući nedavne ružne događaje u Saboru izjavio je kako je Branimir Bunjac imao neprimjeren izljev bijesa, ali i da se nije trebalo inzistirati na sili. Također je prokomentirao i kako ne vidi da se ista bura digla 'kada se Plenković pokušao obračunati s Grmojom'.

- Tada HNS nije reagirao - rekao je.