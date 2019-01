Tko čini elitni FAST tim MUP-a?

Oni su elita među elitom, najbolji među najboljima, i to nisu samo puke fraze ili olako nabacani superlativi nego riječi utemeljene na činjenicama kojima bez ikakva preuveličavanja možemo opisati pripadnike hrvatskog FAST tima koji su prije četiri dana na zagrebačkoj Kajzerici uhitili jednog od najtraženijih talijanskih bjegunaca Claudija D'Estu (72).

Korak ili dva ispred

Njihovi identiteti su, s obzirom na to da se radi o policajcima iz tima za ciljane potrage Ravnateljstva policije (FAST tim) koji neposredno tragaju za najzloglasnijim europskim i svjetskim bjeguncima, strogo čuvana tajna, prvenstveno radi zaštite njihovih života i života njihovih obitelji, a upravo su ti neznani junaci samo u prošloj godini locirali i uhitili 24 osobe s liste najtraženijih svjetskih bjegunaca.

Članovi hrvatskog FAST tima zapravo su dio međunarodne mreže nazvane ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams) koju čine slični FAST timovi iz ukupno 28 zemalja članica Europske unije, trećih zemalja i partnerskih agencija kao što su Europol, Interpol i US Marshal Service, a sve one zajedno surađuju kako bi im dopali šaka oni bjegunci koje bi inače, da rade svaka za sebe, jako teško uspjele uhvatiti.

S obzirom na to da kriminalci iz različitih zemalja međusobno jako dobro surađuju te im u tome ni najmanje ne smeta nacionalna, rasna ili bilo koja druga vrsta pripadnosti, nije rijetkost da su upravo zbog toga često korak ili dva ispred policija pojedinih zemalja koje zaostaju upravo zbog različitih administrativnih prepreka koje međusobno trebaju riješiti. Slikovito rečeno - dok se riješi papirologija između dviju zemalja, primjerice prve koja bjegunca traži i druge u kojoj se bjegunac skriva, kriminalac je već otišao u treću zemlju.

ENFAST je osnovan 2010. godine na prijedlog Belgije upravo kako bi se izbjegle sve te komplikacije kad je riječ o međusobnoj suradnji u ciljanoj potrazi za najtraženijim bjeguncima, svaka zemlja ima svoj tim koji surađuje izravno s timovima iz drugih zemalja te su si međusobno dostupni 24 sata dnevno 365 dana u godini, a lani su svi oni zajedno pronašli više od osamdeset traženih osoba.

Nakon Belgije koja je ENFAST vodila do 2015. godine, tu je dužnost na dvije godine preuzela Njemačka, a zatim će je preuzeti Nizozemska, a od ove godine predsjedanje je temeljem dosadašnjih izvrsnih rezultata u lociranju i uhićenju najtraženijih bjegunaca te korisnih razmjena informacija s ostalim članicama i aktivnom sudjelovanju u radu grupe ponuđeno hrvatskoj policiji koja će na čelu ENFAST-a biti do kraja 2020. godine. Dakle, upravo to je priznanje našim policajcima da su se dokazali kao najbolji među najboljima kad su u pitanju taktički i metodološki načini lociranja te tehničke novosti koje pomažu u lociranju najtraženijih osoba s tjeralica.

Vodio kasino u Istri

Ne čudi stoga i da su na Silvestrovo stavili lisice na ruke 72-godišnjem Talijanu koji je od ruke pravde bježao više od desetljeća vodeći naizgled miran obiteljski život u stanu omanje stambene zgrade na Kajzerici gdje je živio sa suprugom Snježanom. Claudija D'Estu talijanski su policajci tražili još od 2000. godine kada je, kako se sumnja, pobjegao u Hrvatsku gdje je jedno vrijeme u Istri vodio i kasino, u kojem je upoznao Snježanu s kojom se kasnije skrasio.

D'Este ima dugu kriminalnu prošlost, prvi je put uhićen 1976. godine zbog šverca oružja, a nakon toga se u osamdesetima bacio na krijumčarenje velikih količina kokaina i heroina te je ponovo priveden 1991. godine. Iza rešetaka proveo je samo šest mjeseci, ali je zbog droge ponovo uhićen 1997., nakon čega su ga sudovi u Veneciji i Trstu osudili na 17 godina i 10 mjeseci zatvora. Kazna mu je ubrzo nakon toga smanjena, a zatim je 1999. godine i pušten da se brani sa slobode, što je iskoristio i pobjegao, pretpostavlja se, iz Italije u Hrvatsku. Trebao je odslužiti još 10 godina i tri mjeseca zatvora, a trenutačno se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj gdje čeka izručenje u Italiju.

