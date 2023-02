Tisuće nestalih tjedan dana nakon što je razorni ciklon pogodio Novi Zeland

Broj poginulih u ciklonu Gabrielle na Novom Zelandu porastao je u nedjelju na 11, a tisuće ljudi vode se kao nestali tjedan dana nakon što je oluja pogodila Sjeverni otok. Ciklon je 12. veljače pogodio najsjevernije područje otoka i kretao se duž istočne obale ostavljajući iza sebe pustoš. Premijer Chris Hipkins nazvao je Gabrielle najvećom prirodnom katastrofom Novog Zelanda u ovom stoljeću.

Policija je u nedjelju priopćila da su još dvije osobe umrle u teško pogođenom zaljevu Hawke's Bay u okolnostima povezanim s ciklonom. Moguće je više smrtnih slučajeva, rekao je Hipkins novinarima u glavnom gradu Wellingtonu, budući da se 6431 osoba vodi kao nestala, dok se za 3216 smatra da su na sigurnom.

Katastrofa je "preokrenula živote" i oporavak je "strma planina pred nama", rekao je, ukazujući na poremećene telekomunikacije, nestašice svježe vode i oštećene ceste koje još uvijek ograničavaju pristup nekim područjima.

Lanci opskrbe poremećeni su uzrokujući probleme s kretanjem roba, mnogi usjevi su uništeni, a 28.000 domova još uvijek je bez struje, rekao je. Pravi razmjeri razaranja i gubitaka svakim danom postaju sve jasniji, rekao je premijer.

