VIDEO Poplave na Novom Zelandu odnijele tri života, proglašeno izvanredno stanje

Smrtonosne poplave na Novom Zelandu nastavile su se u nedjelju nakon što su obilne kiše pogodile sjeverni otok te zemlje, uzrokujući klizišta, bujične poplave i rušenje cesta. Auckland, najveći novozelandski grad s 1,6 milijuna stanovnika, ostao je pod izvanrednim stanjem nakon što je u petak doživio najkišovitiji dan ikada, što je izazvalo poplave koje su ubile tri osobe. Još jedna osoba i dalje je nestala, priopćila je policija u nedjelju.

Žarište izvanrednog stanja od tada se pomaknulo prema jugu. Okrug Waitomo, koji se nalazi oko 220 km od Aucklanda, proglasio je izvanredno stanje kasno u subotu.

Nacionalni prognostičar MetService upozorio je na pogoršanje vremenskih prilika u nedjelju i ponedjeljak za Sjeverni otok, uključujući Auckland gdje su moguće jake grmljavinske oluje.

