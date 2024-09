Tinejdžerica pala kroz prozor drugog kata i teško se ozlijedila, a sve zbog - mobitela

FAVORIZIRAJU HARRIS

Trump poručio američkim židovima da će biti 'djelomično krivi' ako izgubi na izborima

Američki su Židovi već desetljećima skloniji demokratima na saveznim izborima i to se do danas nije promijenilo, no tek mali pomak u njihovu glasanju mogao bi odrediti pobjednika u studenom. U ključnoj saveznoj državi koja određuje pobjednika izbora - Pennsylvaniji, živi primjerice više od 400.000 Židova