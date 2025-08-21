Naši Portali
TRAGEDIJA U BUGARSKOJ

Tinejdžer električnim quadom pomeo obitelj: Majka proglašena klinički mrtvom, dijete u životnoj opasnosti

21.08.2025.
u 15:10

Među žrtvama su bračni par iz Plodiva, 35-godišnji muškarac i 34-godišnja žena, te njihov četverogodišnji sin i njegove dvije nećakinje, od 6 i 12 godina

Tragedija u bugarskom ljetovalištu Slanchev Bryag prošlog je tjedna šokirala cijelu regiju. 18-godišnji Nikola Burgazliev, sin policajaca, izgubio je kontrolu nad električnim quadom dok se vozio uskom uličicom. U pokušaju izbjegavanja sudara s nadolazećim automobilom, skrenuo je na stazu, gdje je naletio na obitelj. U tom je trenutku pomeo troje odraslih i troje djece, da bi se na kraju zabio u zid hotela.

Među žrtvama su bračni par iz Plodiva, 35-godišnji muškarac i 34-godišnja žena, te njihov četverogodišnji sin i njegove dvije nećakinje od 6 i 12 godina. Svi su hitno prebačeni u bolnicu u Burgasu. 34-godišnja žena podvrgnuta je nekoliko operacija, no stanje joj se nije popravilo. Proglašena je moždana smrt, dok srce radi uz pomoć umjetne potpore. Njezino četverogodišnje dijete nalazi se u životnoj opasnosti.

Nesreću je izazvao 18-godišnji Nikola Burgazliev, koji je, nakon nekoliko dana, optužen za nanošenje lakših tjelesnih ozljeda više osoba. Iako su posljedice tragične, sud je odlučio pustiti ga na uvjetnu slobodu, a trenutno se nalazi u kućnom pritvoru.
Ključne riječi
tragedija quad Bugarska

