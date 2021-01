Trump pred potpunim potopom i u Georgiji: Warnocku povijesna pobjeda, a u vodstvu je i Ossoff

Iako se činilo da su republikanci favoriti, Demokratska stranka na drugom krugu izbora u Georgii osvojila je jedno senatsko mjesto te je vrlo dobro pozicionirana u da osvoji i drugo, iako ono još nije potvrđeno.

Ukoliko demokrati osvoje na kraju oba mjesta u Senatu, u tom bi tijelu imali tijesnu većinu što bi olakšalo mandat izabranom predsjedniku Joeu Bidenu koji će biti inauguriran 20. siječnja.

Senat je važan zato što, zajedno s Predstavničkim domom Kongresa, donosi zakone, ali i samostalno potvrđuje ministre te time može utjecati na smjer politike vlade. Dvostruki poraz u Georgii pak bi za republikance, posebno za predsjednika Donalda Trumpa, bio katastrofa.

U utorak je održan drugi krug izbora za Senat u Georgii, nakon što u prvom krugu koji je održan paralelno s izborima 3. siječnja, nitko nije ostvario zakonski minimum za pobjedu. Oči američke javnosti bile su uprte u ovu saveznu državu koja jedina u SAD-u ima ovakva izborna pravila, a natjecali su se demokrat Raphael Warnock protiv republikanke Kelly Loeffller, kao i demokrat Jon Ossoff te republikanac David Perdue.

Warnock je proglašen pobjednikom, a nakon 98% obrađenih listića ima 50 tisuća glasova više od Loeffller (ili 1,2%). Warnock je inače pastor u crkvi u Atlanti u kojoj je nekada na tom mjestu bio kultni borac za ljudska prava Martin Luther King, a posebnu je pažnju među republikancima izazvala njegova prošlost u kojoj je podržavao druge svećenike koji su imali vrlo radikalnu retoriku protiv SAD-a.

U drugoj utrci, demokrat Ossoff vodi za nešto manje od 13 tisuća glasova, odnosno 0,3% glasova. Pobjeda ljevice i u drugoj utrci još nije proglašena zbog male razlike glasova, ali su demokrati u puno boljoj poziciji osvojiti i drugo senatsko mjesto.

Ukoliko bi demokrati osvojili oba mjesta u Senatu, bio bi to vrlo velik poticaj za buduću administraciju Joea Bidena, ali i udarac za Donalda Trumpa koji bi mogao promijeniti čak i utjecaj koji će imati u Republikanskoj stranci nakon ovog izbora. Naime, oba republikanska kandidata žestoki su Trumpovi lojalisti te bi njihov poraz ukazivao na smanjenu popularnost koju odlazeći predsjednik ima u Georgii u kojoj je na predsjedničkim izborima pobjedu nakon 28 godina odnio demokrat, Biden.

Usto, u nedjelju je objavljena snimka razgovora Trumpa i republikanskog dužnosnika Georgie u kojoj je predsjednik od njega tražio, i prijetio mu ako to ne učini, da preokrene službene rezultate predsjedničkih izbora iz studenog kako bi Trump osvojio tu državu.

Trump, čiji mandat završava za dva tjedna, već je više puta natuknuo da bi se mogao kandidirati 2024. za predsjednika, no ukoliko izgubi oba senatska mjesta u Georgii, državi koja nije dala demokratskog senatora već više desetljeća, i unutar Republikanske stranke bi se mogao naći dovoljan broj političara koji bi bili protiv trumpističkog vođenja stranke i države.