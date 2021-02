Težak slučaj roditeljskog nemara: Majka 18-ero djece nije bolesnima davala ni lijek

Mučni detalji grubog zanemarivanja djece izlazili su na vidjelo posljednjih nekoliko dana – od smrti bebe u Bjelovaru koju roditelji nisu redovito odvodili pedijatrima do bebe iz Pule koja je progutala komad tablete Ecstasyja pa je u teškom stanju dovezena u bolnicu.

Novi slučaj nemara roditelja bilježi se na sjeveru Hrvatske. Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podiglo je optužnicu protiv majke osamnaestero djece i njezina nevjenčanog supruga koji s njom ima troje zajedničke djece. Tereti ih se da u razdoblju od 30. srpnja 2017. do kolovoza 2020. godine, unatoč upozorenjima liječnika i djelatnika Centra za socijalnu skrb, djecu u dobi od dvije i tri godine nisu vodili na redovite sistematske preglede pa djeca nisu ni redovito procijepljena.

Propuštali liječničke upute

Kad bi djeca bila bolesna, nisu ih vodili lječniku, a tek bi u hitnim situacijama otišli u bolnicu na prijem. Djecu nisu vodili ni na zakazane kontrolne preglede niti im davali propisanu terapiju, a propustili su ih odvesti i na preporučene specijalističke preglede, čime su ozbiljno ugrozili zdravlje i psihofizički razvoj svoje malodobne djece, navodi se u optužnici. Tužiteljstvo za svakog od roditelja traži jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, uvjetno na tri godine.

Roditelji nisu željeli iznositi obrane pri ispitivanju ni na početku u svojstvu osumnjičenika niti kasnije kao okrivljenici. Djelatnica Centra za socijalnu skrb rekla je tijekom istrage da u izvanbračnoj zajednici između njih dvoje rođeno troje djece. Djeca tri godine nisu bila kod pedijatrice. Tek kad bi se radilo o nekom hitnom stanju, vodili su ih u bolnicu, no nakon otpuštanja iz bolnice nisu se pridržavali propisanih termina za kontrolne preglede.

Jedno dijete ima više različitih dijagnoza, od alergije na hranu do cista na bubregu i laringitisa, no ni njega nisu vodili na preglede. Nisu se pridržavali ni uputa o prehrani djeteta i terapija nužnih za stanja u kojem se dijete nalazi. Centar za socijalnu skrb više je puta dobivao dopise iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu o tome da je jedno dijete više puta zaprimljeno u hitnoj pedijatrijskoj ambulanti zbog različitih tegoba i općeg lošeg stanja, no nakon toga roditelji više nisu dolazili po terapije i na kontrolne preglede.

Zbog toga je jedno dijete nakon hospitalizacije u siječnju 2020. zbrinuto u udomiteljskoj obitelji, gdje se još uvijek nalazi. Udomitelji ga nisu mogli upisati u jaslice jer nije cijepljeno. Roditelji od tada nisu pokazali interes za kontaktom s njim.

Žive od porodne naknade?

Budući da se obitelj stalno seli, otežano je i provođenje mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ne zna se od čega se obitelj uzdržava jer nisu korisnici novčanih pomoći od strane Centra, pa se pretpostavlja da im je jedini izvor prihoda porodna naknada.

Općinski sud u Čakovcu je u veljači 2020., donio privremenu mjera kojom se roditeljima oduzima pravo na stanovanje s malodobnom djecom. Jedno je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj, no dvoje u vrijeme pisanja optužnice još nije bilo izdvojeno iz obitelji.