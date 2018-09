Teta u vrtiću nožem napala djecu, jedna curica u kritičnom stanju

Nakon dvije sinoćnje pucnjave, sada se dogodio i napad s nožem u vrtiću u Queensu u New Yorku.

Napad se dogodio u petak, 21. rujna, u ranim jutarnjim satima. Ozlijeđeno je najmanje petero ljudi, uključujući i troje male djece.

LIVE: Authorities give an update on their investigation after 5 people, including 3 infants, were slashed inside a day care center in Queens. https://t.co/3YldsdxgpM