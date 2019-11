Teško van iz štrajka: odličan odaziv učitelja vezao ruke sindikata

Za ponedjeljak je najavljen nastavak štrajka u osnovnim i srednjim školama u dvjema županijama, a prvi radni dan idućeg tjedna spominje se i kao dan u kojemu bi moglo doći do prijelomnice, koja bi vratila stanje u normalu, a djecu u škole! No, što bi to moglo biti ne može se dokučiti ni na jednoj od strana.

Vlada tvrdi da su ponudili što su mogli i htjeli, a ni sindikati ne odustaju od svoje priče ohrabreni odličnom podrškom nastavnog kadra. Štrajk je došao u fazu kad ni jedna ni druga strana ne mogu odustati a da se propisno ne osramote. Sindikalni vođe ne mogu se tek tako povući jer štrajka 80 do 90 posto zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, odaziv na prosvjed bio je dobar, a ni javnost još ne rogobori previše.

Traži se odstupnica

– Sve je u rukama sindikata, njihove su karte jače – ističe Viktor Gotovac, stručnjak za štrajkove i radne odnose, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu koji nije bio u štrajku.

Ponedjeljak bi, špekulira Gotovac, mogao iznjedriti Vladinu tužbu za nezakonitost štrajka, koju bi država mogla i dobiti jer pravni stručnjaci smatraju da se ne može u štrajk za koeficijente. Ako bi se sindikati htjeli izvući iz svega neporaženi, tužba bi i za njih mogla biti dobra odstupnica, jer ionako dobivaju povećanje osnovice. Vladin bi ustupak, u slučaju da dođe do sudske zabrane štrajka, bio plaćanje dana provedenih u štrajku i svi sretni i zadovoljni do neke nove prilike. No, taj se scenarij ne mora odviti u tom smjeru jer sindikati mogu zaobići tužbu tako što će odustati od jednog i pokrenuti novi štrajk za još veću osnovicu.

– Sindikati zasad dobro vode štrajk, država je mogla biti aktivnija, ali Vlada je zauzela pasivan odnos. Možda je odluka Vlade da ne radi ništa dobra jer bi sve drugo isprovociralo još jaču reakciju sindikata – kaže Gotovac.

– Štrajk će trajati dok god ljudi imaju volju štrajkati, a odziv je zaprepašćujuće visok – kaže sugovornik iz sindikalnih štrajkaških krugova koji je i sam iznenađen odličnim odzivom koji im ne ostavlja previše manevra za ustupke. U drugim zemljama su sretni kad im štrajka 20 posto nastavnika.

Aladrović optimističan

– Nema sumnje, ovaj štrajk sindikat može smatrati uspješnim, posebno odluku da se uđe u rotirajući štrajk. Nekad se treba znati nositi i s uspjehom – ističe Gotovac.

Iza zatvorenih vrata, čujemo, sindikalisti svisoka dijele lekcije Vladinim pregovaračima. Kad su za mikrofonom, ministri šalju pomirljive poruke, pa se tako ministar financija Zdravko Marić nada “da i sindikati uviđaju kako daljnji štrajk više nema smisla jer se plaće povećavaju”. Josip Aladrović obećao je da će redizajnom sustava plaća “stvoriti pravednije i objektivnije vrednovanje njihova posla”.

– Pregovori se odvijaju pojačanom dinamikom jer obje strane uviđaju da štrajk nikome ne odgovara – kaže ministar Aladrović, uvjeren da njegova ponuda postiže tražene učinke.

Ne srede li koeficijente do sredine lipnja, država će uz obećano povećanje osnovice, dodatno dignuti koeficijente za dva posto. – Nadamo se da će se pregovori uskoro uspješno okončati – komentira Aladrović.

Sociolog Dragan Bagić, također stručnjak za kolektivno pregovaranje, kaže da bi obje strane mogle sačuvati obraz ako bi Vlada sindikatima ponudila sporazum u kojem će se pri reviziji koeficijenata držati dvaju načela. Prvo je da revizijom nikome neće biti smanjena primanja, ili neće biti bitno smanjena, a drugo je načelo da slična radna mjesta moraju biti slično i plaćena.

– Čini mi se da bi to i za sindikate bilo dobro rješenje jer mogu reći da ih vodi prema tome što traže – rekao je Bagić.