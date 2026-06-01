Želite napustiti Njemačku na više od 3 mjeseca? Prvo morate tražiti dozvolu Bundeswehra

U potrazi za novim kadrovima, njemački Bundeswehr i dalje se primarno oslanja na dobrovoljnost – a prema željama ministra obrane Borisa Pistoriusa (SPD), tako bi trebalo i ostati. Ipak, Deutsche Welle navodi da je u važećem Zakonu o vojnoj obvezi već predviđen scenarij prema kojem bi muškarci jednog dana ponovno morali služiti vojsku. Upravo je taj dio zakona sada doveo do ozbiljnog pravnog i političkog spora.

Znanstvena služba Bundestaga došla je do zaključka da je Ministarstvo obrane postupilo protuzakonito kada je samovoljno stavilo izvan snage dijelove tih pravila. Konkretno se radi o obvezi "odjave” koja vrijedi za muškarce u dobi između 18 i 45 godina. Prema zakonu, oni trebaju odobrenje nadležnog karijernog centra Bundeswehra ako žele napustiti zemlju na više od tri mjeseca. To pravilo postojalo je i prije suspenzije vojne obveze 2011. godine. Uvođenjem takozvane „nove vojne službe“ početkom godine ponovno je aktivirano, no toga je velik dio politike i javnosti postao svjestan tek početkom travnja. Ministar obrane Boris Pistorius potom je ubrzano uvjeravao javnost da ta obveza neće stupiti na snagu sve dok ne dođe do izvanredne situacije. Ubrzo nakon toga njegovo ministarstvo ju je općom uredbom stavilo izvan snage.

No, je li to bilo pravno utemeljeno? U to Znanstvena služba Bundestaga sumnja. U mišljenju koje je naručio Klub zastupnika Ljevice, a koje je ekskluzivno na raspolaganju bilo studiju ARD-a u Berlinu, čak se dolazi do zaključka da je Ministarstvo obrane time „znatno prekoračilo“ svoje ovlasti kao dio izvršne vlasti. Naime, iako Ministarstvo prema Zakonu o vojnoj obvezi može propisivati iznimke od obveze odjave, ovom je općom uredbom jednu zakonsku odredbu u potpunosti stavilo izvan snage. Ta mogućnost na raspolaganju je isključivo sudskoj vlasti, tvrdi Bundestagova služba. To konkretno znači: jedino Savezni ustavni sud smije ukinuti određeni zakon ili neke njegove dijelove.

Za zamjenicu predsjednice Kluba zastupnika Ljevice, Desiree Becker, sve to je „novi dokaz nekompetencije i ministarskog maksimalnog neuspjeha". Svoje sumnje u postupanje Pistoriusa ona je iznijela već ubrzo nakon što je Ministarstvo donijelo opću uredbu. Međutim, službenici ministra obrane te su primjedbe, kaže, olako odbacili. Doista, Desiree Becker je 15. travnja u pisanom obliku upozorila saveznu vladu na moguće pravne pogreške. Samo sedam dana kasnije dobila je odgovor Ministarstva obrane koji se sastojao od tek tri rečenice. Na njezine primjedbe u tom se odgovoru uopće ne odgovara.

Tim više se aktualno mišljenje Znanstvene službe Bundestaga može (pro)čitati kao svojevrsni šamar ministru obrane i njegovom resoru, piše Deutsche Welle. Na 13 stranica autori analiziraju opću uredbu i ukazuju na ozbiljne tehničke pogreške. Tako se, među ostalim, podsjeća na načelo da, ako se definiraju iznimke od nekog zakona, moraju postojati i slučajevi na koje se zakon i dalje primjenjuje. „U suprotnom iznimke postaju pravilo“, stoji u mišljenju. No opća uredba Ministarstva obrane izuzima sve muškarce od obveze odjave. Tako da ne ostaje nitko na koga se pravilo primjenjuje.

Budući da se to događa i bez vremenskog ograničenja, Ministarstvo time, navodi se dalje, stvara „stalni pravni status". Ni za to izvršna vlast nema ovlasti, tvrdi se. Njezina je zadaća primjenjivati i provoditi zakone, podsjeća Služba. Što bi se sada moglo dogoditi? Prema mišljenju Znanstvene službe, Ministarstvo obrane moglo bi samo poništiti vlastitu opću uredbu. Također, sud bi je mogao proglasiti nevažećom. A prije svega bi upravo ministru obrane Borisu Pistoriusu u interesu morali biti da se ukloni novu nesigurnost koja je tako nastala oko obveze odjave vojno sposobnih građana SR Njemačke.