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TEŠKE OZLJEDE

Prometna nesreća u Međimurju: Automobil naletio na biciklista, helikopterom prevezen u Zagreb

Šibenik: Helikopterske hitne medicinske službe svakodnevno obavljaju prijevoz pacijenata
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
08.06.2026.
u 18:52

Očevid je u tijeku te će više okolnosti nesreće biti poznato nakon njegova završetka

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 15.42 u Pribislavcu u Međimurskoj županiji, ozlijeđen je biciklist koji je zbog težine ozljeda helikopterom prevezen u KB Dubrava u Zagrebu, izvijestila je Policijska uprava međimurska.

Prema informacijama policije, do nesreće je došlo kada je osobni automobil kod nogometnog igrališta naletio na biciklista. Na mjesto događaja upućene su žurne službe, a ozlijeđeni je nakon pružene pomoći zračnim putem prevezen na daljnje liječenje. Očevid je u tijeku te će više okolnosti nesreće biti poznato nakon njegova završetka. 
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Ključne riječi
Međimurje prometna nesreća

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