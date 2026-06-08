Prometna nesreća u Međimurju: Automobil naletio na biciklista, helikopterom prevezen u Zagreb

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 15.42 u Pribislavcu u Međimurskoj županiji, ozlijeđen je biciklist koji je zbog težine ozljeda helikopterom prevezen u KB Dubrava u Zagrebu, izvijestila je Policijska uprava međimurska.
Prema informacijama policije, do nesreće je došlo kada je osobni automobil kod nogometnog igrališta naletio na biciklista. Na mjesto događaja upućene su žurne službe, a ozlijeđeni je nakon pružene pomoći zračnim putem prevezen na daljnje liječenje. Očevid je u tijeku te će više okolnosti nesreće biti poznato nakon njegova završetka.Sve ga je manje: Ovako danas izgleda ruševina Vjesnika nakon mjeseci radova
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