Incident iznad Cipra podigao tenzije: Turski F-16 ometali zrakoplove s europskim ministrima? Ankara: 'Ovo je provokacija'

Cipar je najavio da će podnijeti službene pritužbe nakon što su, prema navodima ciparskih vlasti, turske snage u ponedjeljak ometale vojne zrakoplove koji su prevozili europske ministre obrane na sastanak Europske unije u Nikoziji. O incidentu je govorio Victor Papadopoulos, direktor Ureda za odnose s javnošću, koji je rekao da su tijekom dolaska ministara na otok zabilježena ometanja komunikacije. 'Ministri obrane Grčke, Nizozemske i Francuske obavijestili su nas da su tijekom dolaska na Cipar zrakoplovi kojima su putovali bili izloženi ometanju iz ilegalne zračne luke Tymbou', izjavio je Papadopoulos.

Dodao je kako su u slučaju zrakoplova kojim je putovao grčki ministar obrane Nikos Dendias u tom području primijećeni i turski borbeni zrakoplovi. 'Republika Cipar prijavit će sve incidente nadležnim institucijama', rekao je Papadopoulos. Najavio je i da će ciparski ministar obrane o događaju izvijestiti visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaju Kallas, kao i Europsko vijeće tijekom njegova zasjedanja.

Prema informacijama koje su grčki i ciparski dužnosnici iznijeli za Politico, radio-komunikacija sa zrakoplovima bila je ometana od strane kontrolora leta iz zračne luke Ercan, koja se nalazi u blizini mjesta Tymbou na području sjevernog Cipra pod turskom kontrolom. Istodobno su, tvrde dužnosnici, dva turska borbena zrakoplova F-16 poletjela te pratila najmanje jedan od zrakoplova s europskim dužnosnicima tijekom prilaska Cipru, zadržavajući pritom određenu udaljenost.

Među letjelicama uključenima u incident bili su vojni zrakoplov kojim je putovao grčki ministar obrane Nikos Dendias te zrakoplov s francuskom ministricom oružanih snaga Catherine Vautrin. Ciparski dužnosnici navode i da je ometan zrakoplov nizozemske delegacije. Najviše pozornosti privukao je slučaj grčkog ministra obrane, čiji su zrakoplov, prema navodima ciparskih vlasti, tijekom prilaska Cipru s određene udaljenosti pratila dva turska borbena zrakoplova F-16.

Turska strana ubrzo je odbacila takve tvrdnje i iznijela vlastitu verziju događaja. Sindikat kontrolora leta u sjevernom Cipru ocijenio je optužbe 'politički motiviranima', dok je Ankara u službenom priopćenju poručila da su navodi o uznemiravanju europskih dužnosnika i povredi grčkog zračnog prostora 'potpuno neistiniti', prenosi ekathimerini.com.

U priopćenju turskog Predsjedništva navodi se da su četiri od šest zrakoplova koji su iz Grčke letjeli prema Cipru navodno ušla u zračni prostor međunarodno nepriznate turske republike na sjeveru otoka. Turska tvrdi da su zbog toga borbeni zrakoplovi F-16 poletjeli 'iz mjere opreza'.

Ankara pritom ističe da njihovi lovci nisu ulazili u ciparski zračni prostor niti su ugrožavali ili ometali europske delegacije. 'Snažno savjetujemo da se ne pridaje nikakav kredibilitet ovim tvrdnjama, koje su plasirane s namjerom manipuliranja međunarodnim javnim mnijenjem i stvaranja provokacija', zaključuje se u turskom priopćenju.

Incident se dogodio uoči potpisivanja Sporazuma o statusu snaga (SOFA) između Francuske i Cipra, kojim se uređuje pravni okvir za prisutnost francuskih vojnih snaga na otoku. Sporazum su u ponedjeljak u Nikoziji trebali potpisati francuska ministrica Catherine Vautrin i ciparski ministar obrane Vasilis Palmas.

Dokument definira uvjete raspoređivanja, obuke i djelovanja francuskih snaga na Cipru, a obuhvaća i vojnu koordinaciju, suradnju u obrambenoj tehnologiji i industriji, zajedničke vježbe, razmjenu osoblja te administrativne aranžmane. Administracija turskog dijela Cipra još ga je u travnju proglasila ništavnim, upozorivši da bi mogao promijeniti ravnotežu snaga na otoku.

Podsjetimo, Cipar je podijeljen od 1974. godine, nakon turske vojne intervencije na sjeveru otoka. Republiku Cipar, članicu Europske unije, međunarodna zajednica priznaje kao jedinu legitimnu vlast na cijelom otoku, dok turski dio sjevernog Cipra priznaje isključivo Turska.