TRAGEDIJA KOD GRABRKA

Teška nesreća u Bosiljevu: Motociklist sletio s ceste i udario u stabla, na mjestu preminuo

Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 09:01

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo koje je obavljanje očevida prepustilo policijskim službenicima

U blizini naselja Grabrk, općina Bosiljevo, jučer u 19:35 sati, došlo je do tragične nesreće u kojoj je smrtno stradao 51-godišnji motociklist. Prema informacijama iz Policijske uprave Karlovac, motociklom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac koji je koristio zaštitnu kacigu. Vozio je županijskom cestom iz smjera Bosiljeva prema naselju Grabrk. Na ravnom dijelu ceste, neposredno prije ulaska u zavoj, motociklist je iz nepoznatih razloga sletio s kolnika, udario u stabla i završio na zemljano-kamenoj padini ispod razine ceste.

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo koje je obavljanje očevida prepustilo policijskim službenicima. Po nalogu državnog odvjetništva, tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policija nastavlja istraživati okolnosti nesreće.

Ključne riječi
motociklist Bosiljevo prometna nesreća tragedija

Komentara 1

Pogledaj Sve
UK
ukrajina
11:14 14.09.2025.

Brzina,brzina,brzina ! Ljudi polako se prije stiže , držite se saobraćajnih pravila !

